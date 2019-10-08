纽约大学进行全球首例实验：发现电子烟可致老鼠患癌

北京时间8日消息，纽约大学进行了全球首例实验，以探明电子烟所含尼古丁与癌症之间的关系，实验结果显示：电子烟造成老鼠患上肺癌，并面临患上膀胱癌的风险，破坏了它们的DNA。研究人员因此得出结论，电子烟对人类也可能“非常有害”。

该研究的首席研究员Moon-Shong Tang在接受采访时说：“可以预见的是，如果你抽电子烟，各种疾病都会随着时间的推移而出现。长期来看，一些癌症可能会出现。电子烟是坏消息。“

尽管电子烟对人类的致癌程度“在未来十年内可能不得而知”，但这项研究是第一次明确地将电子烟蒸汽与癌症联系在一起。

今年2月南加州大学一项研究发现，电子烟使用者的口腔组织中出现了一些与吸传统香烟而患癌的患者相同的分子变化。

在纽约大学的研究中，研究人员发现电子烟蒸气在肺和膀胱中引起DNA损伤，并“抑制肺组织中的DNA修复”。在超过54周的实验中，在40只接触含尼古丁的电子烟蒸汽的老鼠中，有22.5%患了肺癌，57.5%出现膀胱癌前病变。而在接触不含尼古丁的电子烟雾的20只老鼠中，没有一只患上癌症。

Tang说，研究结果表明，需要更多地研究电子烟使用与人类癌症之间的关系。由于电子烟市场还比较年轻，可能还需要十年才能更彻底地了解其对人类的影响。根据他在老鼠身上的发现，Tang说，他不认为这项研究显示电子烟的使用对人类是安全的。

Tang说，实验中的老鼠所接触的烟雾量与经常使用电子烟三到六年的人所吸入的烟雾量相似。

研究还发现，就像传统香烟一样，二手烟对附近的人也会构成风险。