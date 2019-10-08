微软重返手机市场：Surface Duo双屏手机上手体验

IT之家10月8日消息 微软本周发布的Surface Duo双屏手机令所有人都感到惊喜，这是人们期待已久的Surface手机，已经传闻多年，而且更令人惊讶的是，它运行的是Google的Android操作系统。

Surface Duo具有两个5.6英寸显示屏，可以展开成8.3英寸的大屏幕，而厚度仅为4.8毫米。借助360度铰链，可以像许多2合1笔记本电脑一样将其完全折叠。微软表示，双屏设备使人们可以在旅途中完成更多工作。

外媒The Verge的编辑上手体验了Surface Duo，其表示第一印象是：它的实际尺寸要比照片上的尺寸小得多，微软不允许体验此设备的软件，但可以将其装入牛仔裤的口袋，这绝对是第一个可装入口袋的Surface设备。外观和感觉就像是一台微型平板电脑，同时也是一部手机。

不过，微软并不认为这是一部手机。微软首席产品官Panos Panay说：“我觉得'手机'是个限制词。”“然后你说，‘好吧，智能手机。’我甚至不知道那是什么意思。然后是“平板手机”，我也不确定那是什么。我认为，如果要创建一个新类别，则必须进行改变，并将其向前推进。因此，我对此颇有抵触，不是因为它不像一部出色的手机。”

除了手机或平板电脑的争论之外，硬件并不是真正的亮点。看到微软推出双屏并共享相同设计的Android和Windows设备，这才是令人惊讶。微软在Surface Duo上使用Android，这听起来可能令人惊讶，但实际上，如果微软想要制造一款可以代替手机的袖珍设备，这是该公司的唯一选择。Panay承认这就是Surface Duo运行Android的原因。“嗯，因为那些是你想要的应用程序，”Panay说。“因为有成千上万的应用程序，所以你需要它们。[微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉（Satya Nadella）]和我谈到了这一点，这是关于满足我们的客户的问题，我认为移动应用程序平台不会很快发生变化。”“这很简单，就是用户需要这些应用程序。”

Panos Panay没错。微软尝试通过Windows Phone吸引开发人员和消费者的关注但失败了，并且微软无法获得与iOS和Android的主导地位竞争所需的市场份额。因此，微软采用自己的Surface硬件完全拥抱Android，就像近年来逐渐将Android视为Windows的移动版一样。

Panay还称，微软已经在Surface Duo硬件上研发了三年，所以这并不是对三星的Galaxy Fold，华为的Mate X或其他产品的回应。Panay说，从现在到设备发售之时，硬件不会发生改变。设备外部也没有摄像头，微软的想法是使用显示屏上方的摄像头，将显示屏翻转过来拍摄照片。

微软现在需要做的是说服应用程序开发人员和消费者，这些双屏设备确实是我们一直在等待的新设备类别。