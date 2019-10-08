在手机变美的道路上，小黄人和施瓦辛格的努力功不可没

“刘海屏太丑了！”

“我觉得水滴屏才是最完美的解决方案。”

“挖孔屏你都能忍？”

短短两年的时间里，智能手机经历了刘海屏、美人尖、水滴屏、挖孔屏等多种形态。为了给屏占比让步，指纹解锁被移到背面，有的用屏下指纹代替，或者干脆像iPhone一样，用人脸解锁。更麻烦的是前置摄像头，除非是用隐藏式的设计，否则屏幕上至少要有一个开孔。

全面屏手机离「完美」已经越来越近了，只是在屏下摄像头成熟之前，我们暂时还是要忍受这些过渡产品。而为了让手机尽量显得好看，手机厂商们拿出了不少「遮丑」方案。

隐藏刘海屏解决方案：系统选项、壁纸、应用

刘海屏是最早流行起来的全面屏形态，在此之前很多手机都采用18:9的「伪全面屏」。由于前期的应用适配不完善，很多人宁可不要顶部那片空间，也不愿意忍受凸出来的刘海。于是很多Android手机在设置中提供了「抹平刘海」的选项，这个效果在所有界面都能生效，对于无法容忍刘海屏的用户来说，这是个不错的解决方案。

iPhone用户就没那么幸运了，苹果并没有在系统中提供这个选项。于是就有人「自力更生」，做出了适配刘海屏的创意壁纸。网友们的脑洞还是很大的，有的壁纸不仅能达到「遮丑」的目的，甚至还和刘海搭配，做出了不少有趣的效果。

App Store中也出现了一批给iPhone改刘海的应用，不过都只是在壁纸上做文章。切换到其它界面，刘海依然会出现，同时还伴随一个「可怕」的下沉效果，用户受惊吓的程度更深。这种解决方案只能做到自欺欺人的效果，和息屏美学一样，解决不了根本问题。

隐藏挖孔屏解决方案：壁纸、App图标、屏上屏

挖孔屏是最近比较流行的全面屏解决方案，在保留前置摄像头的同时，最大限度减小开孔，屏占比是大了，但开孔显得特别突兀。为了让界面显得更美观，三星S10在壁纸上做起了文章。在前置摄像头所在的右上角位置，所有默认壁纸都有一片黑色的渐变，以此来达到「隐藏」摄像头的效果。

Twitter用户@Matt B还做出了三星S10的创意壁纸，用动漫人物的眼睛与摄像头结合，有可爱的小黄人、机器人瓦力、火星探测车，效果很不错。这种解决方案和刘海屏壁纸类似，只能在主界面隐藏摄像头，并不能完美地解决问题。

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图片来源：Matt B

OPPO想出了一种更讨巧的方案。既然屏幕开孔的目的是保留前置摄像头，不如把那块位置利用起来。他们申请了一项专利，将相机图标固定在摄像头的位置，用户滑动屏幕时，相机App不动，以此来达到隐藏摄像头的效果。在另一项专利文件中，顶部一栏的App被全部固定，当Dock栏来使用。当然，这种解决方案也仅仅在主界面管用，进入应用中，摄像头还是要凸显出来。

图片来源：LetsGoDigital

类似的，三星也想把这块挖孔区域利用起来，他们的方法是在摄像头上加一块「屏中屏」。当需要使用摄像头时，这块屏幕的透明度为100%，其余时候屏幕上可以显示一些小部件，比如在心率测量时显示心率图标，在听音乐时显示音乐图标。这种解决方案非常聪明，如果把软件交互做好，挖孔带来的影响几乎可以忽略。当然，这项技术也还停留在专利阶段，并没有实际应用。

图片来源：LetsGoDigital

说完正面，我们再来聊一聊手机背面的变化。这几年手机相机的发展可以用飞快来形容，一个显著的变化是背后的摄像头越来越多，两摄、三摄、四摄......诺基亚的Nokia 9 PureView甚至采用了「加特林」一样的五摄方案。

只说外观的话，摄像头越多当然对美观度越有挑战，网友们用「浴霸」、「奥利奥」来调侃不同的摄像头排列方式，各家厂商也开始在此处做文章。

隐藏后置指纹解决方案：LOGO、相机模组、手机壳

首先要解决的是后置指纹的问题。在人脸识别、屏下指纹还不成熟的时候，很多手机采用了后置指纹的方案。但手机背面的空间也并不宽松，相机模组占据了最重要、面积最大的位置。为了让指纹解锁模块不那么突兀，锤子想出了将后置指纹和锤子logo结合的方案。

这项技术在坚果Pro 2 上首次出现，从表面看起来，锤子logo的外观并没有变化，而指纹解锁也保持了以往的体验。

在坚果Pro 2之后，Moto G7也采用了相同的方案，将后置指纹与MOTO logo结合。这种解决方案是比较完美的，可以在不增加视觉元素的前提下，增加后置指纹功能。

图片来源：Pocket-lint

红米采用了类似的方案。在Redmi Note 8 Pro上，指纹识别器被放在了相机模组后面，如果不仔细看，会以为是另一颗摄像头。它的面积缩小了很多，边缘做了凸起，摸起来时会感觉与周围不同，一定程度上减少了误触。

与上面这种隐藏式的方法不同，红米Note 7 采取了完全相反的做法。他们推出了一种镂空式的保护壳，背面布满大小不一的洞洞，用这种方式来降低后置指纹的存在感。不过这种设计见仁见智，密集恐惧症的朋友可能要回避一下。

其实现在的高端机很少有后置指纹了，一般都采用屏下指纹+人脸识别的方式，所以对于背部的精简就集中到了相机模组上。在魅族16s Pro上，魅族将环形闪光灯与超广角镜头做了结合，背面的整体性更加统一，摄像头的排列方式和上代保持了一致。

隐藏后置摄像头解决方案：手机壳

对于浴霸镜头和奥利奥镜头，手机厂商并没有做更多优化（或者说已经做到头了），美化的任务交给了手机壳。与对待挖孔屏的方式类似，网友们用各种新奇的脑洞「填补」这块区域，小黄人、加特林、螺旋丸......手机背面并没有因此变美，反正大家调侃一下会开心不少。

图片来源：淘宝 @弗克仕旗舰店

不管是正面的全面屏尝试，还是背面的三摄、四摄，比较明显的变化是，手机真的越来越强大了。同时它作为离我们日常生活最近的电子消费品，颜值必定是影响人们购买的重要因素之一，手机厂商需要在这两者之间不断平衡。

未来我们还会看到折叠屏、双屏、环绕屏等，各种不同形态的手机，而实用性和美观度的争论，也会一直伴随手机行业的成长。