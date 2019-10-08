WeWork拟大规模重组：与软银磋商新一轮10亿美元融资

据路透社援引知情人士消息报道，本周，WeWork正与公司的最大股东软银集团协商新一轮10亿美元融资，以帮助该办公共享空间公司顺利度过企业结构重组阶段。

知情人士透露，若融资成功，WeWork将有望与摩根大通进一步商讨30亿美元的贷款交易。上周，因公司估值和商业模式遭投资者质疑，WeWork已经不得不放弃原定的上市计划。

软银创始人兼首席执行官孙正义（Masayoshi Son）在一次采访中，公开表示支持WeWork。他说，10年之内，这家公司将“实现可观的盈利”。

WeWork与软银均未立即回复评论请求。

然而，对于新的交易，软银和公司旗下的愿景基金也面临着异样的困难。一名知情人士透露，软银希望重新协商一项价值15亿美元的认股权证交易，然后再提供另外的10亿美元投资。该认股权证交易签订于1月份，当时WeWork的估值约有470亿美元。而据路透社上个月的报道，WeWork的估值，在公司决定放弃IPO之时，已经跌至100亿至120亿美元之间。

正常情况下，软银会以尽可能低的估值重新协商新的投资，以争取获得更多股权。有证券分析师认为，如果软银以240亿至260亿美元的估值对WeWork进行投资的话，软银和其愿景基金或将面临账面损失。也有知情人士透露，软银本不愿再向WeWork投入更多资金。但眼下的形式让软银不得不考虑以新的投资来补救先前的投资。

在WeWork这方面，与软银和华尔街的协商成功与否，决定了公司的未来。据知情人士称，公司已经准备大幅下调未来发展预期，同时拟裁员数千人。WeWork在2018年亏损19亿美元，进而在今年上半年已经消耗23.6亿美元现金。分析师估计，以当前的烧钱速度，公司资金将在2020年第二季度告罄。

知情人士称，WeWork希望最早在下周，与软银和摩根大通完成交易协商。同时，公司亦预计最早于下周公布裁员和业务调整计划。该知情人士也提醒称，这些计划仍或有变动。

另一位知情人士表示，在确定软银已经同意新一轮融资之前，摩根大通并不愿就贷款进行实质性协商。摩根大通拒绝发表评论。