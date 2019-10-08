内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>电商

京东10.8领券：PLUS全品类嗨购开启，小米9 8G+128G礼包版2498元

2019-10-8 10:50:06来源：IT之家作者：番茄责编：番茄评论：

10月8日，京东PLUS全品类嗨购，家电满599减150，美的空调12期免息；小米9 8G+128G豪华礼包版2498元，下单赠碎屏保+钢化膜+手持风扇+蓝牙耳机+吃鸡神器+一年质保 ；白条券30-3元每周领1张，每日福利社可兑换多张高性价比优惠券，速速领取。

活动链接
视频红包（下拉主页面）点此
PLUS全品类嗨购点此
小家电599-150神券
点此
SK-II买1享5点此
美的空调 12期免息点此
母婴神券 199-100点此
家电大额券 3张点此
生鲜券 299-180/299-150点此
超市券 8张点此
家居券199-100/399-200点此
个护券119-100/149-100点此
冰箱洗衣机券 4张点此
厨卫家电券 3张点此
空调券 1张点此
电视机券 4张点此
iPhone 11系列现货点此
vivo券 4张点此
领券中心点此
牛奶 两件8折点此
自营图书 5折封顶点此
电脑数码 9折优惠点此
个人护理品类日 149-100点此
抢全品类券 5到10元点此
白条券30-3元 每周领1张点此


好价单品：

京东小米9 8G+128G 豪华礼包版赠碎屏保+钢化膜+手持风扇+蓝牙耳机+吃鸡神器+一年质保2498元直达链接京东荣耀MagicBook Pro  Linux版16.1英寸4399元直达链接京东Apple iPhone 11 64GB 红色(A2223),双卡双待5499元直达链接京东Apple iPhone 11 Pro 64GB 深空灰色(A2217),双卡双待8699元直达链接京东Apple iPhone 11 Pro Max 64GB 深空灰色(A2220),双卡双待9599元直达链接
【广告】
分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：京东精选

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有