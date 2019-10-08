旷视科技：强烈抗议被美国商务部列入实体清单

10月8日上午消息，旷视科技发布公告称，关于今天美国商务部在没有任何事实根据情况下将旷视列入实体清单，旷视科技对这一决定表示强烈抗议。

据路透社引述知情人士的话透露，美国商务部将把包括海康威视、大华科技、科大讯飞、旷视科技、商汤科技、美亚柏科、溢鑫科技和依图科技等在内的28家中国机构和公司列入美国出口管制“实体名单”（又称黑名单），限制这些机构从美国购买零部件。

对此，多家企业做出回应，今日早间，海康威视董秘回应称，海康威视强烈反对美国商务部把公司纳入实体清单，这个决定没有事实根据，呼吁美国政府本着公平、公正、无歧视的原则，重新进行审视，将海康威视移出实体清单。海康威视将采取所有合理、恰当的经济方案，以维护公司和合作伙伴的权益。同时将实施各方面的应对预案，公司有能力持续、稳定地为客户提供优质的产品和服务。

以下为旷视科技公告：