Sonos推出音箱月租服务：种草党大欢喜

共享和租赁服务大多已经见怪不怪，不过除了租车、租相机之类的常见服务，你听说过家用音响也能租来用吗？

最近Sonos就在荷兰进行类似的尝试，通过名为Sonos Flex的订阅服务，用户只需要缴纳15欧元（约合人民币117元）的月租费用就能获得两台Sonos One智能音箱的一个月使用权，而25欧元/月的档位则会在两台Sonos One的基础上加入Sonos Beam条形音箱，对于客厅娱乐党来说已经基本满足日常需求。而如果上升到50欧元（约合人民币391元）/月的顶配，则会拿下两台Sonos One、一台Sonos Playbar以及一台Sonos SUB的家庭影院套装。

从订阅价格来看，Sonos Flex中50欧元的顶配自然最“值得”被选择，一方面它的月租赁费用只占售价的1/40左右（整套配置在荷兰售价为2026欧元、约合人民币15855元），另一方面对于高预算用户，花一点小钱来尝鲜/避雷总是个稳妥的选择。

在三两年前，Sonos的价格对于大多数用户来说似乎稍显昂贵，特别是一部分对声音并不敏感的用户似乎很难说服自己去购买这个品牌下的一套家用无线音箱。而最近一段时间里，Sonos正在尝试拉近自己与用户的距离，包括联合宜家推出99美元起的Symfonisk系列，此番推出的Sonos Flex订阅服务也是如此。当然如果用户们爱上Sonos的声音，并最终选择把产品全价买下，对Sonos来说更是再好不过了。

目前Sonos将会在荷兰进行小范围的尝试，如果能够收获理想的反馈，未来他们也会把Sonos Flex订阅服务推广到全球范围。