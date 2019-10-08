QQ音乐9.5发布：适配iOS 13，增黑暗模式

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IT之家10月8日消息 根据IT之家网友投稿，QQ音乐iOS版9.5更新现已推出，本次更新适配了iOS 13，增加了黑暗模式，另外Siri也可以播放QQ音乐的歌曲了。
QQ音乐iOS版9.5更新日志：
适配iOS 13
Siri可以播放QQ音乐里的歌曲
增加深色模式，在设置中打开自动适应系统深浅外观，可随iOS系统自动切换至深色或棕色皮肤
其他：
播放页专辑图清晰度升级
歌曲列表长按可复制歌曲名
锁屏时可在控制中心看歌词
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