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QQ音乐9.5发布：适配iOS 13，增黑暗模式

2019-10-8 11:50:34来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家10月8日消息 根据IT之家网友投稿，QQ音乐iOS版9.5更新现已推出，本次更新适配了iOS 13，增加了黑暗模式，另外Siri也可以播放QQ音乐的歌曲了。

QQ音乐iOS版9.5更新日志：

适配iOS 13

  1. Siri可以播放QQ音乐里的歌曲

  2. 增加深色模式，在设置中打开自动适应系统深浅外观，可随iOS系统自动切换至深色或棕色皮肤

其他：

  1. 播放页专辑图清晰度升级

  2. 歌曲列表长按可复制歌曲名

  3. 锁屏时可在控制中心看歌词

  4. 查看消息的入口迁移到我的页面

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关键词：QQ音乐iOS 13

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