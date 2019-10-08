内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

科大讯飞：列入实体清单不会对日常经营产生重大影响

2019-10-8 12:07:01来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家10月8日消息 科大讯飞今天发布公告称，已关注到美国商务部官方网站10月8日公布信息，科大讯飞等中国科技公司被美国政府列入实体清单。对此，科大讯飞表示，将向美方有关政府部门积极申诉，有信心公司的经营将继续保持健康成长。

公告中称，列入实体清单不会对科大讯飞的日常经营产生重大影响。科大讯飞对于此情况已有预案，将继续为客户提供优质的产品和服务。

据路透社引述知情人士的话透露，美国商务部将把包括海康威视、大华科技、科大讯飞、旷视科技、商汤科技、美亚柏科、溢鑫科技和依图科技等在内的28家中国机构和公司列入美国出口管制“实体名单”（又称黑名单），限制这些机构从美国购买零部件。

对此，多家企业做出回应，今日早间，海康威视董秘回应称，海康威视强烈反对美国商务部把公司纳入实体清单，这个决定没有事实根据，呼吁美国政府本着公平、公正、无歧视的原则，重新进行审视，将海康威视移出实体清单。

以下为科大讯飞公告全文：

科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”或“公司”）关注到美国商务部官方网站10月8日公布信息，科大讯飞等中国科技公司被美国政府列入实体清单。

科大讯飞拥有全球领先的人工智能核心技术，这些核心技术全部来自于科大讯飞的自主研发，拥有自主知识产权。列入实体清单不会对科大讯飞的日常经营产生重大影响。我们对于此情况已有预案，将继续为客户提供优质的产品和服务。

科大讯飞积极倡导阳光健康的企业价值观，遵守适用法律法规，产品技术广泛应用于教育、医疗等社会普惠领域，我们将向美方有关政府部门积极申诉。

科大讯飞将继续秉持“用人工智能建设美好世界”的理念，推动人工智能技术的应用落地。我们有信心公司的经营将继续保持健康成长。

基于以上事实，本着对广大投资者负责的态度，特此公告。

科大讯飞股份有限公司董事会

二〇一九年十月八日

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：科大讯飞

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有