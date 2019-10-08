科大讯飞：列入实体清单不会对日常经营产生重大影响

IT之家10月8日消息 科大讯飞今天发布公告称，已关注到美国商务部官方网站10月8日公布信息，科大讯飞等中国科技公司被美国政府列入实体清单。对此，科大讯飞表示，将向美方有关政府部门积极申诉，有信心公司的经营将继续保持健康成长。

公告中称，列入实体清单不会对科大讯飞的日常经营产生重大影响。科大讯飞对于此情况已有预案，将继续为客户提供优质的产品和服务。

据路透社引述知情人士的话透露，美国商务部将把包括海康威视、大华科技、科大讯飞、旷视科技、商汤科技、美亚柏科、溢鑫科技和依图科技等在内的28家中国机构和公司列入美国出口管制“实体名单”（又称黑名单），限制这些机构从美国购买零部件。

对此，多家企业做出回应，今日早间，海康威视董秘回应称，海康威视强烈反对美国商务部把公司纳入实体清单，这个决定没有事实根据，呼吁美国政府本着公平、公正、无歧视的原则，重新进行审视，将海康威视移出实体清单。

以下为科大讯飞公告全文：

科大讯飞股份有限公司（以下简称“科大讯飞”或“公司”）关注到美国商务部官方网站10月8日公布信息，科大讯飞等中国科技公司被美国政府列入实体清单。

科大讯飞拥有全球领先的人工智能核心技术，这些核心技术全部来自于科大讯飞的自主研发，拥有自主知识产权。列入实体清单不会对科大讯飞的日常经营产生重大影响。我们对于此情况已有预案，将继续为客户提供优质的产品和服务。

科大讯飞积极倡导阳光健康的企业价值观，遵守适用法律法规，产品技术广泛应用于教育、医疗等社会普惠领域，我们将向美方有关政府部门积极申诉。

科大讯飞将继续秉持“用人工智能建设美好世界”的理念，推动人工智能技术的应用落地。我们有信心公司的经营将继续保持健康成长。

基于以上事实，本着对广大投资者负责的态度，特此公告。

科大讯飞股份有限公司董事会

二〇一九年十月八日