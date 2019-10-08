复活者谷歌：逝者仍活在数字世界里，即使他从未使用过互联网

如果有一个陌生人，他不仅知道你外公是谁，还知道他的住址，你是否会隐隐感到不安？如果这个人是谷歌呢？再如果，你的外公还从不上网呢？

听起来有些诡异，但这件事确实真实发生在了外国小哥Joe Toscano身上。

Joe的外公已经去世，而且一辈子与网络隔绝，然而Joe却惊奇地发现，Chrome浏览器记录了他外公的名字和地址。更神奇的是，甚至连他自己都不曾知道他外公的全名。

究竟是怎么一回事，让我们来听听Joe的讲述：

在过去的几个月里，我快被谷歌逼疯了。

从个人信息、密码，到用户行为，谷歌几乎都要偷窥上两眼

谷歌的触角实在伸得太远，让人难以忍受。首先，谷歌会不停地扫描我填写过的表单，抓取我没有允许他们抓取的内容。其次，谷歌总是优先提供用户他们自己的凭证服务，即便这并不是出于用户自己的意愿。这也是谷歌垄断力量的一个小小的证明。

于是在忍无可忍之下，我准备一探究竟：谷歌到底记录了我多少信息？

我从Chrome下手，找到了Chrome设置底部的“高级”按钮。正如预期的那样，谷歌一直在跟踪我浏览的页面。而到达控制页面后，我找到了“已保存的密码”列表和“从未保存”密码列表。

我从没有允许谷歌创建和存储我登录的网站列表，即使这些网站是他们无法访问但希望将来访问的网站。也许在服务条款/隐私政策中我同意了这一点，但谁知道呢？毕竟可能只有少部分人仔细读过他们的条款。

在看到这个之后，我决定深入了解我的数据控制台，看看谷歌还存储了哪些关于我的内容。因此，我的下一步是“地址”面板。

我觉得这个页面很有意思，因为工作原因，我一直在旅途上奔波。我很好奇它是否仅包含我在Chrome设置中为Google提供的地址，还是只是我住了几个小时的地址，又或者它收集了我去过的每个地方？它是否正在收集我在上网时曾填写过的地址，即使我没有允许Chrome存储这一信息？我很好奇，这种好奇在找到“未保存”密码数据库之后变得尤为强烈。

我找到的是一长串地址，其中许多地址与我直接相关，并且由于各种原因，我已经明确地在浏览器中输入了这些地址。

然而，我还发现了一些我没想到的其他信息，甚至对我来说有点令人毛骨悚然，这种感觉就像是突然意识到你的身边一直存在着一个偷窥者，在监控你的一举一动。

首先，我发现了我妈妈的信息。这很有趣。也许我曾用浏览器搜索过？也许是因为我的联系信息存储在手机上的某个地方？也许是谷歌从我删除的电子邮件或者我某一次的购物地址中得到的？谁知道呢。我相信根据我的互联网活动将我妈妈和我联系起来并不困难，所以我并没有感到有什么特别之处。

然而，当我继续浏览的时候，我发现谷歌手里掌握的关于我的信息，已经多到让我感到害怕。

从未上网的外公，谷歌居然对他也了如指掌

我看到了我外公和外婆的名字和家庭住址。

▲作者外公和外婆的名字和家庭住址

我的外婆还活着，但从未上网，而我的外公，已经于2019年3月去世，也从未上过互联网。

再重复一遍。他们从未在他们的生活中使用过互联网。甚至他们家里根本没有接通互联网！但即使如此，谷歌仍知道他们确切的地址以及他们名字中间的缩写。

最后让我感到不安的是数据输入的格式。我外公帐户上的地址全部是大写，这让我感到很不安，因为它给人一种好像信息是在某个时刻进行了机器处理的感觉。因为我不会在任何地方输入我外公的地址信息，除了我自己手写的纸张上。

在看到这个之后，我开始研究Google谷歌如何获得对这些信息的访问权限并且将其连接到我。

1、最简单、最明显的答案是，我在网上提供了外公的信息。但我没有。我几乎100%肯定不是这样的。为什么我这么自信？因为我甚至都不知道外公的中间名字。在我的印象当中外公他没有中间名。

2、我用外公的信息作为密码提示信息。然而，我对此表示怀疑。即使我这样做了，我也许只会用“Reyzlik”作为“你母亲的姓氏是什么？”的答案。我绝对不会输入他的全名。而且即使我这样，我也绝对没有给他们完整的地址。我最多可能会说我的外公住在Blair，Nebraska或类似的地方。

3、我在联系人中输入了外公的信息。但事实是我没有。我检查了我的记录，我手机（或电子邮件联系人）中的所有内容都是我外公的公司名称和电话号码。这听起来很奇怪，但如果你认识我的家人，你就会知道我的外公每天都忙于工作，没空搭理我，所以我没有理由保留他的家庭电话或地址。而且，我甚至没有用他的名字作为联系人标题。我外公在我的联系人列表中被标记为“Ace”，是Ace Hardware的缩写，Ace Hardware是他的商店。

4.我父母在2019年4月到2019年6月登录家里的台式机时输入了他的信息，因为当时我的电脑因为严重水损坏正在修理店维修。我认为这大概率是这个事件的答案。但是，我发现他们没有。我父母说：在外公去世之后，他们唯一一次使用他的信息是在面对律师，房地产经纪人，银行家等人的时候，因为他们正在帮助我们办理丧事和外公逝世后的一切手续。

也就是说，没有人曾通过我的账户输入这些信息。

那谷歌是如何这些信息与我联系起来的呢？我能想到的唯一的理由就是：我外公曾经把他的信息给了谁或哪个机构，随后信息经这些人之手卖给谷歌。嗯，完全合理的猜想。但是，谷歌又是怎样把这些信息和我的账户匹配上的呢？以下是我的猜想：

1.是位置信息暴露了我们的关系吗？不大可能，因为我外公用的是一部老年机，而且他没有谷歌账号，除非谷歌利用CSLI信息在某一地区随机投放，刚好把我外公的信息和我的账号关联在一起。但这可能性微乎其微。

2.我姓Toscano，我外公和妈妈都姓Reyzlik，谷歌是通过妈妈把外公和我联系起来的吗？难道谷歌试图建立用户的族谱吗？这太不可思议了。但愿只是我瞎猜。

那么，谷歌还知道哪些我不知道但他们知道的事情呢？我外公的信息是怎么泄露出去的呢？是某些商业机构利用了他的信息吗？有人以他的名义开了个账户并企图盗用他的身份？总之，我很好奇，谷歌怎么知道他就是我外公呢？我们不是Facebook朋友，也没有互通过e-mail,甚至，外公一生都没用过也不需要互联网。

我拒绝了谷歌网页“记住密码”这一功能，并删除一些我不想让谷歌再次访问的记录，但这样真的有用吗？

我下载了我的数据并尝试理解谷歌是怎么把我和我已故的外公的信息联系起来的，而且，我还想知道，谷歌是否彻底删除了我想要删除的记录。当然，我无权知道这些事情，但我会想办法弄它个水落石出。