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商汤科技回应被美国商务部列入实体清单：强烈反对

2019-10-8 13:14:59来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家10月8日消息 商汤科技发文称，对美国商务部将商汤科技列入实体清单表示强烈反对，并呼吁美国政府重新进行审视。

商汤科技表示：我们严格遵守相关国家和地区的法律、法规。同时，我们通过制定并实施严格的人工智能技术使用的伦理标准，让人工智能技术能获得正确的应用，以最负责任的态度推动人工智能技术发展。

文章中提到，商汤科技将尽快就此事与各方积极沟通，以确保获得公平、公正的对待。我们有信心能够最大限度地保护公司客户、合作伙伴、投资人以及员工的利益。

当地时间10月7日，美国联邦政府宣布，将28家中国实体加入“实体管制清单”，禁止这些实体购买美国产品。根据已曝光的文件显示，这28家实体当中将包括海康威视、大华科技、科大讯飞、旷视科技、商汤科技、依图科技、厦门美亚柏科信息有限公司（Xiamen Meiya Pico Information Co.Ltd.）、颐信科技有限公司（Yixin Science and Technology Co. Ltd.）等人工智能、人脸识别及安防监控厂商，其他实体则为相关地区的政府及公安机构。

在此之前，今年5月，美国将中国华为及其68家附属关联公司列入了这份黑名单，理由是国家安全方面的担忧。6月时，美国又以同样的理由，将另外5家中国企业列入黑名单。

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关键词：商汤科技

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