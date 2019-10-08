DJ们有麻烦了：苹果macOS Catalina 10.15正式版砍掉了iTunes

IT之家10月8日消息 苹果今天正式推送了macOS Catalina 10.15正式版系统并借此砍掉了让人们又爱又恨的iTunes，而iTunes软件的职能被全新的音乐（Music）、电视（TV）和播客（Podcasts）应用取而代之。不过砍掉iTunes也给那些依赖iTunes XML文件支持人群（比如DJ）造成了极大的不便。

在iTunes软件中人们可以借助XML文件对播放列表中的曲目进行分类等操作，这样用户便可以十分方便地与其他应用共享自己的iTunes曲库。但最新推出的“音乐”App并不兼容XML格式，而是采用了更为现代的曲库格式，这就导致用户不能像往常那样向其他应用共享自己的iTunes曲库。

开发人员仍然可以访问在Mac上访问音乐的框架，但是macOS Catalina不再提供对XML文件支持，因此开发人员需要更新其应用程序并继续寻找与Mac音乐库兼容的新方法。 目前许多DJ应用程序开发人员正在这样做，但是使用不受支持的XML应用程序的客户不得不继续使用macOS Mojave，直到实现开发人员更新为止。

而外媒MacRumors 也与djay Pro应用开发者（来自ALGoriddim的Michael Simmons）进行了交谈，后者给出乐关于此类问题的个人见解。他表示，苹果几年前曾发布过一份关于如何通过iTunes 11启动官方SDK来提供对用户音乐库的编程方法的报告，而先前已过渡到SDK的djay Pro之类的应用程序将不会继续与macOS Catalina中的音乐库进行集成。而继续依赖早期未记录的XML集成并且未及时更新的应用程序开发人员会发现，在升级到Catalina后用户将无法访问其音乐库。像Serato和Native Instruments这样的公司已经警告用户不要升级到macOS Catalina，Native Instruments的Traktor Pro应用程序已发布了Beta公测版，将加入对macOS Catalina系统的支持。