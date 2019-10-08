8家人工智能企业被美列入实体清单：两家停牌，海康威视恐受影响最大

美国时间10月7日，美商务部产业安全局（BIS）在《联邦纪事》上预发布一项最终规定，对《出口管理条例》（EAR）第744章补充文件4所列出的“实体清单”（Entity List）进行修订，将中国28家实体增列入出口管制“实体清单”。

该最终决定将于10月9日在《联邦纪事》正式发布，生效时间待正式发布时确定。

值得注意的是，除了相关地区的政府及公安机构，美国将8家中国人工智能企业列入美国贸易管制黑名单，禁止与美国企业合作。

这些企业分别为：大华科技、海康威视、科大讯飞、旷视科技、商汤科技、美亚柏科、依图科技、颐信科技。

这与今年5月22日彭博社的爆料相印证，当时新闻称“美国商务部考虑将海康威视、浙江大华、旷视科技列入“实体清单”，美亚柏科、科大讯飞、依图科技、商汤科技等公司也存在可能性”。

目前，8家企业中，旷视、商汤科技、科大讯飞、海康威视已对美商务部表达抗议；海康威视、大华股份在今日盘前相继发布公告宣布临时停牌。

以下为各企业回应：

旷视——表达强烈抗议

关于今天美国商务部在没有任何事实根据情况下将旷视列入实体清单，我们对这一决定表示强烈抗议。

旷视作为中国人工智能领军企业，专注于为客户提供商业智能解决方案，自始至终坚持“用人工智能造福人类”的使命，确保我们的技术对社会产生积极影响，并遵守在提供服务所在区域的所有法律、法规。我们严格执行数据隐私与安全政策。

针对美国商务部的行为，旷视将在各方面采取应对预案，持续用专业、可靠的技术和产品为客户提供稳定、优质的服务。

我们会与美国政府和商务部保持沟通，并实时对相关信息进行更新。

北京旷视科技有限公司

2019年10月08日

科大讯飞——对此情况已有预案，不会对日常经营造成重大影响

海康威视——决定没有事实根据，呼吁美方将海康威视移出实体清单

海康威视高级副总裁、董秘黄方红表示，强烈反对美国商务部把公司纳入实体清单，这个决定没有事实根据，呼吁美国政府本着公平、公正、无歧视的原则，重新进行审视，将海康威视移出实体清单。美国政府的这个决定实质上也将严重损害美国本土企业和众多行业参与者的利益，将采取所有合理、恰当的救济方案，以维护公司和合作伙伴的权益。同时，公司将实施各方面的应对预案，公司有能力持续、稳定地为客户提供优质的产品和服务。

据悉，海康威视将于10月9日本周三下午，举行关于公司被美国商务部纳入“实体清单”的投资者电话说明会。

大华股份

商汤科技——强烈反对，呼吁美国政府重新进行审视

据了解，8家被纳入美“实体清单”的企业中，除科大讯飞外，主要为人脸识别及安防监控厂商。

以下为各公司简要介绍：

海康威视： 全球领先的以视频为核心的物联网解决方案提供商，致力于不断提升视频处理技术和视频分析技术，面向全球提供领先的监控产品和技术解决方案。

商汤科技： 专注于计算机视觉和深度学习的原创技术研发，2018年被国家授予“智能视觉国家新一代人工智能开放创新平台”称号。

旷视科技： 旷视的核心技术是计算视觉及传感技术相关的人工智能算法，主要提供图像识别和深度学习云平台和行业解决方案。

大华股份：浙江大华技术股份有限公司是领先的监控产品供应商和解决方案服务商,面向全球提供领先的视频存储、前端、显示控制和智能交通等系列化产品。

依图科技：致力于全面解决机器看、听、理解的根本问题，其全栈自研技术已经服务于安防、医疗、金融、园区、零售等多个行业。

美亚柏科：电子数据取证行业龙头企业，主营电子数据取证、视频分析、专项执法装备、大搜索及大数据分析等。

颐信科技：颐信科技有限公司是一家专业从事安防技术研发、安防产品销售和总体安防系统解决方案的高新技术企业，是野外无线视频领域龙头企业。

科大讯飞：是知名的智能语音和人工智能上市企业。长期从事语音及语言、自然语言理解、机器学习推理及自主学习等核心技术。

早前，特朗普就曾多次对中国人脸识别及安防监控厂商表达过不满，认为中国政府涉嫌通过“高科技群众监控系统”，在新疆实施系统性的人权侵犯行动。

9月23日，中国外交部发言人耿爽在例行记者会上表示，美国有关政客罔顾事实，一再污蔑、诋毁中国的治疆政策，粗暴干涉中国内政，充分暴露了美方在反恐问题上赤裸裸的双重标准，中方对此表示强烈不满和坚决反对。

此外，美国官员表示，将28家中国机构和企业加入实体清单的声明，与本周恢复的中美贸易谈判无关。而新一轮的中美高层谈判将于本周四（10月10日）进行。

由于此次8家被纳入美“实体清单”的企业中，有四家上市公司，根据搜狐科技目前掌握的信息来看；美方制裁对海康威视的影响最大。

作为连续7年蝉联全球视频监控行业第一的企业，此前，北美和欧洲是海康威视海外市场最大的两个区域。海康威视每年约有近30%的收入来自海外市场，其中美国市场占总收入的比例为5%。虽然美国市场占比虽然不大，但对于其他海外市场影响巨大。根据海康威视2019年半年报显示，其海外市场收入增速已然从2017年的31%下降至10%，北美地区18年就已出现负增长。

受此相关，2019年，海康威视上市19年来首次出现净利润负增长的情况。

不过目前，国内芯片厂商在视频监控芯片领域已经几乎实现了进口替代，设备生产上将不会发生太大影响。

大华股份是仅次于海康威视的全球安防排行榜第二。虽然大华在全球已经覆盖了180个国家和地区，但美国的占比很小，公司近年来在美国市场的资源投入比较谨慎。

美亚柏科的软件产品绝大部分为自主研发、具有自主知识产权，绝大部分供应商为国内厂商，少部分供应商也主要为国内具有自主知识产权的企业。同时，公司的主要客户在国内，海外销售收入占比很小，不到公司销售收入的1%。

科大讯飞目前海外业务收入占比不高，2018年公司近80亿的营收中来自于美国的收入仅有90余万元；而使用海外元器件的部分C端产品，科大讯飞已有针对极端情况的应对措施和替代方案。

商汤科技、旷视科技、依图科技等国内计算机视觉独角兽企业，从今年5月传出“即将被纳入实体清单”至今，也未有消息表明对生产经营造成重大影响。

面对美国不时的“实体清单”威胁，习以为常的中国网友也已经看开，笑称其为“川普优选”，“美国商务部质量认证”。