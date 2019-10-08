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首批非洲造智能手机问世了，售价不到200美元

2019-10-8 15:14:28来源：网易科技作者：辰辰责编：微尘/实习评论：

据香港《南华早报》报道，当地时间周一位于非洲卢旺达的玛拉集团(Mara Group)推出了两款智能手机Mara X和Mara Z，该公司称这两款智能手机是首批“非洲制造”机型，也从侧面表明该国想要成为区域技术中心的雄心。


据悉，Mara X和Mara Z将使用Android操作系统，售价分别约合190美元和130美元。

这两款手机将与三星进行竞争，后者在非洲市场最便宜的智能手机售价合54美元，而杂牌手机的售价约合37美元。玛拉集团首席执行官塔迦尔(Ashish Thakkar)表示，该公司的目标客户是那些愿意为产品质量支付更高价格的消费者。

“这是非洲第一家智能手机制造商，”塔迦尔在陪同卢旺达总统保罗·卡加梅(Paul Kagame)一起参观该公司后表示。

他说，公司在埃及、埃塞俄比亚、阿尔及利亚和南非等地组装智能手机，但零部件为进口。

“实际上，我们是第一家从事制造业的非洲企业。在整个生产过程中我们都在制造主板。”他说。“每部手机有1000多个零部件。”

塔迦尔说，这家工厂耗资2400万美元，每天可以生产1200部手机。

卡加梅表示，他希望这款手机能提高卢旺达的智能手机使用率，目前卢旺达的智能手机使用率约为15%。

“卢旺达人已经在使用智能手机了，但我们想让更多的人用上智能手机。玛拉手机的引进将使更多的卢旺达人拥有智能手机。”卡加梅说道。

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关键词：非洲智能手机

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