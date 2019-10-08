报告：以太网光模块市场将迎有记录以来最大降幅

10月8日消息近日，知名市场调研机构LightCounting发布最新市场调研报告，预计2019年，以太网光模块市场将下滑18%，这将是该市场有记录以来的最大降幅。之前在2009年的跌幅仅为4%，在2002-2003年电信市场崩溃期间，没有可靠的数据来说明相关产品的跌幅，但对于以太网产品而言，跌幅并不是很大，因为这些产品尚未在电信场景中得到广泛应用。

从2004年到2018年，以太网光模块的全球销售额以16%的复合年增长率增长，其中包括2012-2017年的复合年增长率连续5年增长了27%。这种加速增长是由大型数据中心的光学产品部署推动的。谷歌在2007-2008年部署了10GbE光模块，并在2012-2017年开始规模采用40GbE和100GbE光模块。LightCounting分析认为，在下一代产品销售和对100GbE光模块的持续需求下，这一细分市场在2019-2024年的复合年增长率达到22%。

▲以太网光模块全球销售

LightCounting表示，去年的市场增长放缓和2019年市场的下滑主要由于三方面因素，其一，过渡到下一代产品所需的时间比预期的要长；其二，100GbE价格在2019年第一季度创下新低，并重新设定了对下一代产品的定价预期；其三，部署在大型数据中心内的光学设备支出下降。

与此同时，LightCounting认为，中美之间贸易关系存在一定的不确定性。目前，中国的云计算公司降低了在高速光学设备上的支出。美国的云计算公司也采用了更为保守的基础设施支出策略，这与不确定的宏观经济状况相吻合。