XDA公布在华为Mate30/Pro上安装GMS的新方法

IT之家10月8日消息 XDA给出了在华为Mate30、Mate30 Pro上安装GMS的新方法，我们来看一下。在此之前，强调两点：1、此方法SafetyNet认证依然失败，但不影响GMS正常使用；2、刷机有风险，IT之家不对刷机出现的任何后果负责。

安装过程：

1、在电脑上将华为Mate30/Pro所有文件备份到HiSuite中，然后将手机恢复出厂设置；

2、下载链接提供的两个谷歌应用程序（“Google APKs.7z”和“HUAWEI Mate 30 Pro_2019-10-04 17.00.14”），点此下载（提取码:8808）；

3、解压缩“Google APKs.7z”，并将其安装在已恢复出厂设置的手机中；

4、将“HUAWEI Mate 30 Pro_2019-10-04 17.00.14”解压缩到“HiSuite backup”文件夹。

5、用此备份还原手机，确保“系统设置”也要还原；

6、还原完成后，重启设备

7、进入“应用程序设置”清除已安装的Google应用程序的全部数据，并授予其全部的应用权限；

8、重启设备，联网，启动Google Play商店

XDA表示，此还原操作不会丢失用户数据，但是SafetyNet仍然会失败，并且可能会继续失败，直到政治局势改善为止。目前，如果您希望在新设备上安装Google Apps，那么最好的选择就是采用这种新的解决方法。

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