共享电动滑板车热度不减，Tier Mobility获6000万美元融资

柏林创企Tier Mobility获6000万美元融资，进一步扩大其电动滑板车共享服务。这表明无论各城市如何规范这种新的交通方式，投资者仍持乐观态度。

支持者称赞电动滑板车及其同类产品是帮助城市减少对汽车依赖和减少排放的关键。与此同时，世界各地街道和人行道上滑板车的泛滥，引发了当地居民对安全问题的强烈不满。

但这一切似乎都没有减缓它们在用户中的受欢迎程度。Tier自称，自从不到一年前推出以来，已经有1000万次的骑行。该公司目前在40多个城市开展业务，并计划迅速扩张，这得益于Mubadala Capital和Goodwater Capital的新一轮投资。

Tier Mobility首席执行官兼联合创始人Lawrence Leuschner在一份关于新投资者的声明中表示，“凭借他们在全球对消费科技创业者进行投资的丰富经验，他们将帮助我们加快扩张计划，为全球更多用户带来移动革命。”

据CB Insights显示，微出行（自行车和滑板车）创企已在过去4年融资57亿美元。其中美国的Lime融资7.65亿美元，Bird融资5.48亿美元，位居榜首。Tier此前融资轮获2900万美元。

AXA Germany、Evli Growth Partners、White Star Capital、Northzone、Speedinvest、Point9、Indico、Kibo Ventures和Market One Capital参投其最新一轮融资。

对于微出行服务最大的质疑在于，该行业能否发展成可持续的业务，差价竞争让这些企业不停补贴用户的出行。

Tier Mobility方面表示，他们将继续开发电动滑板车，使其更耐用，同时降低成本，并有望朝着更可持续的模式发展。不过，随着Lime在欧洲的迅速扩张，以及其他十几家滑板车公司获得融资的情况下，Tier面临着一个具有挑战性的前景，未来几个月可能需要更多、规模更大的资本注入。