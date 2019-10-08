欧盟金融事务专员称将制定新法规监管天秤币Libra

北京时间10月8日下午消息，据国外媒体报道，欧盟委员会金融服务专员瓦尔迪斯·东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）今日表示，将制定新法规来监管包括Facebook Libra（天秤币）在内的数字加密货币。

东布罗夫斯基斯今日向欧盟立法人员表示：“对于像Libra这样的数字货币资产，欧洲需要拥有一套统一的对策。为此，我计划就此提出新的立法。”董布罗夫斯基还称，在监管虚拟货币方面，欧盟应解决不公平竞争、网络安全和金融稳定等方面问题。

在过去的五年，东布罗夫斯基斯一直担任欧盟委员会金融服务专员一职。虽然本届任期将于今年晚些时候结束，但他已被重新提名，未来几年将继续担任该职。

Facebook今年6月发布了名为“Libra”的数字加密货币，计划于明年正式推出，有望向数十亿的潜在用户提供数字交易和支付服务。但随后，全球多国央行、财政部长、立法人员，以及全球多家隐私保护机构都对Libra提出了质疑，并列出了与Libra有关的多个问题，包括洗钱、恐怖主义融资和金融稳定等。

9月27日，Libra协会负责人伯特兰·佩雷斯（Bertrand Perez）称，在德国和法国对Facebook推出Libra表示反对后，Libra协会目前正与欧盟监管部门讨论相关问题。