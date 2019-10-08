蔚来：Q3交付超预期，第三季度累计交付4799台

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【网易智能讯10月8日消息】在经历了7月份召回考验之后，蔚来汽车在第三季度实现了累计交付4799台的成绩，环比增35%。
根据蔚来公布的第三季度销量数据，品牌旗下的第二款车型——新一代智能SUV ES6在9月实现了1726台交付，第三季度累计交付量达到4196台，开启交付至今4个月累计交付为4609台。
此外，蔚来旗下首款SUV车型ES8在9月交付量也较8月实现翻番。数据显示，蔚来品牌整体在第三季度完成4799台交付。
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