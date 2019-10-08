第一次接触纯电，奥迪e-tron表现如何？

坐在e-tron车内，和坐在特斯拉车内。感觉是完全不一样的。

比起驾乘体验，特斯拉更明显的标签是「智能」。Model S的纯电动和智能化对于汽车行业来说，都是前所未有的体验，前者对于驾驶体验是极大的加分项，后者则是完全将汽车带入了下一个时代。

比如，特斯拉抛弃了传统的机械仪表盘和几乎所有的物理按键，而是使用液晶电子仪表与一块超大的屏幕代替，整体上以简洁作为主旋律。也有好事者将其看作特斯拉CEO马斯克节省成本的措施之一。

而同样作为电动车，奥迪e-tron不管从外观或内饰，第一眼看上去依然是奥迪一贯的风格，和特斯拉产生了鲜明的差异。

e-tron没有采用封闭式前脸，依然是大面积进气格栅，不过为了区分燃油和电动，e-tron格栅上用亮银灰色装饰。此外，在车辆侧面前轮胎上方和刹车卡钳上，加入了区分e-tron与燃油车的细节元素：黄色的e-tron标识。

进入车辆，如果仅仅看驾驶位的配置，第一眼可能感觉不出它是一辆纯电动车。和奥迪豪华车的内饰基本相同，e-tron也有上下两块显示屏，一块是10.1英寸的中控屏，在下方的则是8.6英寸的车辆/空调控制屏幕。唯一明显的标志是副驾面前，e-tron字样印在手套箱上方。

▲奥迪e-tron有两块可操作的中控屏|官方提供

抛开主观因素，人们最关注的，是奥迪第一次尝试的纯电动。老牌车企首次接触电气化，e-tron作为排头兵，能不能支撑起奥迪高调举起的「电动化」大旗？

颠覆or传统？

左脚踩住刹车，右脚油门踩到底，等待仪表盘上一圈绿色的光亮起，然后松开刹车，好像让一根箭离开紧绷着的弓一样，一辆e-tron就这么「弹」出去了。

虽然百公里加速只有5.7秒，和特斯拉的2.4秒还有些差距，但是瞬间加速和安静程度还是让人印象深刻。

其实，如果将奥迪e-tron和几乎同等重量的model X P100D相比（奥迪e-tron重量为2490kg，特斯拉model X重量为2459kg），5.7秒与4.9秒的百公里加速并不会有很差异化的驾驶感知，而奥迪e-tron在最初也没有向加速方向发力，在正常的使用过程中，缩短百公里加速时间没有太大必要。你可以把它看作是电动车炫耀的资本，但奥迪显然不希望把e-tron当成纯粹炫技的电动汽车。

▲e-tron百公里加速最高可达5.7秒|现场拍摄

「我们不想把它变成基因突变的产物。」奥迪e-tron的设计师向包括极客公园在内的媒体介绍到，在产品设计之初，设计师们就在讨论e-tron要寻求颠覆性设计，还是遵循传统的设计理念。

最终的结果是，e-tron依然是一辆奥迪，但在驾驶体验上，和诸多细节当中，都能明显感受到电气化元素的区别。

从踩下油门的时候，就能感觉到奥迪在电机调校上做出的努力。除了从汽油换成电力，在驾驶感受上仍然保持了高水准。BBC的Top Gear评价道：「奥迪e-tron是我驾驶过的最安静，最平稳的电动车。」

▲e-tron电驱动系统|官方提供

具体说来，e-tron内部搭载了前后桥双异步电机，其中前电机最大功率为141kW，最大扭矩为309N·m；后电机最大功率为172kW，扭矩为355N·m。不过这是开启Boost模式之后的效果，正常使用情况下，系统最大输出265kW和561N·m，百公里加速6.6秒。

特斯拉Model X的电机选择与e-tron一样，均为双异步电机，Model X前后电机的最大功率均为193kW，总功率能达到386kW。不过，在最新款的Model X上，特斯拉采用了前永磁同步电机+后感应异步电机的动力组合方式。

▲奥迪e-tron前电机|现场拍摄

相比较永磁同步电机，异步电机的优势在于动力输出比较强劲，尤其高速巡航路段，电能利用率更为出色；并且使用寿命长，维护成本低。但是转矩密度、功率密度和效率偏低。

尽管是第一款纯电动车，e-tron并没有使用纯电动汽车专用平台，而是使用了MLB平台，奥迪A4、A6等车型均出自该平台。在e-tron上，奥迪作出了大幅改动以迎合电动车的身体构造，紧凑的电机布局能带来更大的储物空间。

安全牺牲续航

严格意义上，e-tron依然属于「油改电」平台的产物，但直观看上去，这款车把95kWh的电池平铺在底盘，填充了车轴之间的空间，改动的非常成功。

e-tron的电池包包含了36个电芯模组，每个模组有12个电芯，共计432个电芯。电池组带来的是NEDC工况下470km续航里程，而根据欧洲的WLTP工况测试标准下，e-tron充满电可以跑400公里。

在电池包的选择上，e-tron使用的是LG化学提供的软包电池。和圆柱型、方壳电池相比，软包电池的重量相对较轻、延展性强，热适应度高。但相应地，成本也较贵。

▲e-tron锂离子电池模组|官方提供

为了保护电池的寿命，e-tron有12%的电量无法发挥功效，所以车辆实际只能使用83.6kWh电量。奥迪表示，完全的充放电对电池整体状况并没有好处。

这也成为了几乎所有纯电动车的行业标准。由于完全充放电可能引起电池安全隐患，特斯拉在2019年6月的一次小版本更新中，限制了电池的充电上限和充电功率，提高电池的不可用电量，并且在热管理系统的介入上变得更为积极。

即便如此，特斯拉依然是目前电动车行业中续航里程表现最好的企业。2019款长续航版Model X的官方续航里程为575km（NEDC工况下），比e-tron高出100km左右。

▲e-tron电池包|官方提供

除电池组容量大小之外，e-tron续航里程不敌特斯拉，实际上是由多方面原因造成的。奥迪在前段时间曾公开解释，公司没有一味增加续航，很大程度上和安全有关。

在许多细节上，为了保证电池的耐用性，奥迪不得不牺牲掉一些续航里程。比如e-tron的冷却系统，为防止电池发热，e-tron在每个电池模组都安装了单独的监控和冷却系统，使其稳定在23.3-35℃之间。另外，e-tron还搭载了专用于电动机本身的冷却装置。

▲e-tron的冷却装置|官方提供

大量增加的各类装置使得e-tron电池模组设计变得极为复杂，强大激进的冷却系统也大大增加了电池的重量，消耗掉一部分功率。

从日常行驶的角度看，e-tron的续航里程足够使用，但比起特斯拉或者发展迅速的自主品牌车辆，e-tron对消费者来说，仍然没有解决「里程焦虑」的问题。当然，「够用」的前提是，有充足的配套设施，以支撑起新能源的生态。

据悉，一汽-大众奥迪将为中国用户打造一套涵盖充电系统、电动化服务的全方位用户体验生态系统。2019年年底，一汽-大众奥迪将在超过200座城市建设超过12万个公共充电桩，在核心城市形成4公里半径的充电设备覆盖密度；在渠道建设方面，到2020年，一汽-大众奥迪还将实现全网络经销商新能源授权，并同步推进电商销售渠道建设。

车辆电动化的过程中，转型对于传统车企而言是件非常艰难的事。尤其有着百年标签的奥迪，在打造一款全新产品的时候，其关注的侧重点不仅要迎合创新，还要保证与自我的严格标准相符合。对于豪华的诉求、安全的保障以及驾乘体验，这些都是奥迪传统优势，同时也是在电动汽车产业当中的差异化所在。