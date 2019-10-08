2019诺贝尔物理学奖获得者让我们重新认识宇宙

网易科技讯10月8日消息，北京时间10月8日17点50分，2019年诺贝尔物理学奖揭晓，吉姆·皮布尔斯（James Peebles）、米歇尔·麦耶（Michel Mayor）和迪迪埃·奎洛兹（Didier Queloz）获得这一奖项。

今年的诺贝尔物理学奖授予3位科学家，他们对宇宙结构和历史提出新的认知观点，以及在太阳系外首次发现一颗环绕类日恒星运行的行星，这些发现将改变我们对宇宙的看法。

诺贝尔物理学奖一半奖金授予吉姆·皮布尔斯（James Peebles），表彰他在物理宇宙学方面的理论发现；另一半奖金授予米歇尔·麦耶（Michel Mayor）和迪迪埃·奎洛兹（Didier Queloz），表彰他们发现一颗环绕类太阳恒星的系外行星。

多年以来，吉姆·皮布尔斯（James Peebles）探索研究了包含数十亿个星系和星系团的宇宙，他的理论框架已发展了20多年，是近代科学家理解宇宙历史的基础，从大爆炸至现今。

1995年，日内瓦大学的米歇尔·麦耶（Michel Mayor）及迪迪埃·奎洛兹（Didier Queloz）发现了第一颗围绕类日恒星运行的系外行星，它环绕类日恒星“飞马座51(51 Pegasi.)”运行，距离地球只有50光年。这一发现同样具有开创性，因为它采用了一种新的方法来寻找与我们相似的太阳系中的系外行星。米歇尔·麦耶和迪迪埃·奎洛兹的发现开启了天文学革命性变化，迄今为止，银河系已发现4000多颗系外行星，一些奇特的星球不断地被探索发现，其大小、外形和轨道具有多样性，令人难以置信。