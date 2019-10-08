微软、亚马逊为何盯上了苹果AirPods的蛋糕？

微软近日发布了Surface Earbuds，很多人看到产品介绍的第一时间就会反应：这是Apple AirPods的竞品。

不过，其价格比苹果的AirPods 2起始价格高出了约100美元，但包括了实时转录和与Office 365集成等功能。此外，亚马逊最近也发布了与Alexa兼容的Echo Buds，价格更低廉，其比苹果和微软的产品更为吸引人的一点，是包含了Bose降噪技术。有趣的是，专注智能耳机市场的不止这些互联网巨头，最近还有其他一些手机大厂也推出了令人印象深刻的设备，一同加入了战团。

2016年末，苹果的AirPods于首次发布，此后成为了一种文化现象。巨大的市场需求，也刺激了无数模仿者而和追赶着，AirPods目前约占全球无线耳塞市场的60%。但是，苹果的领先优势可能不会太久，因为它即将面临一些强大的竞争对手。

手机、互联网巨头看好新“入口”



互联网与手机巨头竞相发力“可穿戴设备”市场并不奇怪。自从AirPods 2在三月份推出以来，用户对其售价一直有些非议，因为其比上一代版本贵了近50美元。当然，新型号包含了全新H1芯片，支持语音唤醒Siri以及无线充电的功能。另外，新型号并没有影响到上一代产品，AirPods仍在继续热销。

据苹果分析师尼尔·塞巴特（Neil Cybart）估计，包括AirPods和Apple Watch在内的苹果可穿戴产品，今年的年营收会达到160亿美元，预计到2020年，其销售额将超过iPad和Mac。该业务部门在Apple的最新收入中创造了55.3亿美元的营收，比去年同期增长了近50%。

那么，有没有什么新的玩家可能会从Apple的智能耳机市场分一杯羹？可以说，AirPods目前面临的竞争对手不止一家。

▲Microsoft Surface耳塞（价格：249美元）

微软的Surface Earbuds对于普通的休闲音乐听众来说可能太昂贵了，但是纽扣形的耳塞可以证明，其希望成为办公室工作人员的一种生产力工具。这款产品可以将用户所说的内容实时转录为字幕，然后直接添加到PowerPoint等应用中。

微软方面表示，Surface Earbuds将能够将该文本翻译成60种不同的语言。微软表示，用户可以选择将Cortana，Alexa或Siri用作语音助手，这可能会吸引到非Apple用户。另外，其电池续航时间为8个小时，比AirPods 2提供的5个小时聆听时间更具优势。

▲亚马逊回声（价格：130美元）

亚马逊的新耳机是精打细算的购物者寻找一对降噪耳塞的绝佳选择。它们比大多数竞争对手便宜得多。其电池续航时间与AirPods相同，只有五个小时，但还可以存储20个小时的电量。

将“回声”与手机配对，并使用数据连接功能后，用户可以直接与Alexa通话，后者可以完成在Amazon Echo设备上可以执行的所有操作。对于那些不是Alexa粉丝的用户，这款耳机也可以与Siri或Google Assistant“联通”。

索尼最新推出的无线耳机WF-1000XM3，具有一个充满硬核科技感的名称。其价格为230美元，比AirPods贵了不少。但是这款蓝牙耳机可以消除噪音，具备两种大小范围的耳塞，以及更多外壳颜色的选择。它具有6个小时的电池续航时间，这比AirPods略有优势，但是它不具备快速充电的功能。

除了这些国际互联网和科技巨头，各智能手机大厂也都在前不久纷纷推出了自己的智能耳机新品，目的很明显——通过自身手机产品的影响力，带动相关生态产品和应用场景的落地。

9月底，华为推出了全新的智能耳机FreeBuds3。作为业界首款半开放式主动降噪耳机，华为还表示FreeBuds3支持骨纹降噪，20km/h高速骑行通话依旧清晰。就在同一周，小米Air 2也隆重推出。这款新品是上一代小米Air的升级版，采用了半入耳设计，而且支持智能弹窗，目标同样是小米手机的用户群体。

另外一家手机大厂三星在推出智能耳机Galaxy Buds的同时，还向预订Galaxy Fold或购买Galaxy Note 10的用户提供免费赠送的优惠（部分地区）。对于慢跑者和其他喜欢运动的用户，Galaxy Buds附带了安全贴合功能。另外，Galaxy Buds可以与三星手机上的语音助手Bixby配合使用，也可以配置为与Google Assistant或Siri连接。

▲三星Galaxy Buds（价格：130美元）

八方围攻苹果如何应对？

有分析师预计，苹果将在不久的将来发布其AirPods的另一种更新版本。尽管有关第三版本的细节很少，但是如果苹果公司选择在十月份晚些时候举行另一场产品发布会，公众可能很快就会看到它们。

目前，市场上已经有了关于新产品的设计、降噪功能以及与Apple Health集成（特别是健身追踪）的不少传闻。据悉苹果公司最近为耳塞模型申请了专利，该模型包含生物特征传感器，可以测量用户的血容量、呼吸频率和心率。

总而言之，如果用户想在近期寻找一款智能耳机新品，那么在AirPods和众多竞争对手的产品之间进行选择，可能是一个艰难的决定。不过，据一些行业分析师表示，短期内任何较新的竞争者都不太可能撼动苹果在市场上的领先地位。

与之前的iPhone和iPod一样，AirPods已成为一种个性和身份的象征，这是其对竞争对手最大的挑战。已经拥有Apple Watch和iPhone的用户不太可能会选择其他品牌的智能耳机。值得注意的是，竞品必须完全吸引到更多类型的消费者。

NPD Group的消费技术行业分析师阿诺德表示：“我不认为像Amazon和Microsoft这样的公司是否具备必要的技能，可以成为替代AirPods的产品。”“相反，最有可能的途径是，这些新玩家应该瞄准智能耳机市场的其他细分市场。”

智能无线耳机以及更广泛的可穿戴设备，正在成为科技公司、手机大厂将其生态系统联系在一起的新方式。阿诺德表示：“微软认为Surface Buds的价值与生产力和Windows息息相关。”“同样，Echo Buds连接到了Alexa应用程序，尽管它们可以与任何设备和助手一起使用，但我想说的是Echo Buds的计划实际上是Alexa的扩展和眼神，并连接到亚马逊更多的设备和服务。 。”

或许，公众也不希望看到由一个品牌的智能耳机主导市场的情况。相反，不同的产品将吸引特定的受众，例如微软的Surface Earbuds对于办公室工作人员，华为、小米的耳机对于其手机忠实用户，亚马逊的耳机对于那些喜爱智能语音交互的家庭用户。

我们相信，智能耳机市场会像智能手机行业一样逐渐成熟，并呈现iPhone与安卓阵营手机品牌的互为犄角之势。AirPods将与Android阵营的众多对手展开竞争，而这些选择的背后，意味着更多用户对智能耳机价格和功能的偏好。

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