国庆档票房近50亿创纪录，背后影视股却遭遇集体下跌

今年国庆档一扫前三季度电影市场的颓势，以近50亿元的累计票房打了一场漂亮的翻身仗。其中，《我和我的祖国》《中国机长》《攀登者》三部主旋律题材的影片贡献了超九成票房，联合统治了国庆档院线。

▲注：图片为截至10月8日收盘的股价信息，来源富途牛牛

而与火热票房形成鲜明对比的是，背后参与制作发行的上市公司股价在今日集体下跌。截至收盘，《攀登者》主出品方上海电影封死在跌停板，北京文化、幸福蓝海跌幅均超9%，光线传媒、万达电影、中国电影跌幅超7%，仅阿里影业逆势上涨1.59%。而国庆档正式开始前，这些影视股均经历过一波上涨。

今日上证指数和恒生指数均有微涨，分别上涨0.29%和0.28%。国庆档的火热势头还在延续，为何影视股却集体砸盘了？

国庆档背后影视股集体下跌

今年国庆档没有所谓的黑马出现，三部献礼影片《我和我的祖国》《中国机长》《攀登者》在上映之前就被寄予厚望，票房走势总体符合预期，是难得的叫好又卖座。三部影片在豆瓣上分别达到8、7、6.7的评分。

基于对影片的看好，相关影视股在国庆档正式开始之前已经经历了一波大涨。从股价表现来看，9月份相关影视股普遍实现上涨，其中，幸福蓝海上涨超15%，北京文化、万达电影分别上涨12.28%、10.54%。

随着影片点映，相关影视股开始出现波动，变动较大的当属《攀登者》主出品方上海电影，其9月30日大幅低开并跌停，今日开盘继续跌停。而在此之前，上海电影股价曾一个月累计涨近36%。

上海电影的大跌主要与其国庆档票房表现不及预期有关。据猫眼专业版显示，国庆档正式开始前，《攀登者》是三部献礼影片中想看人数最多的，达到54.5万人。实际上映后，该影片无论口碑还是票房都是三部影片中最差的。

现在，二级市场炒票房的时间点提前，电影上映之前基于对票房的良好预期，实现股价上涨，电影点映或正式上映后，根据口碑反映，投资者开始卖出股票，相关影视公司也会因投资者兑现收益面临股价下跌风险。

国庆档这三部影片的点映均在9月28日，过了点映期，9月30日正式上映时已有不少影视股开始下跌，今日继续保持下跌趋势，除上海电影跌停外，北京文化、幸福蓝海跌幅均超9%，光线传媒、万达电影、中国电影跌幅超7%，仅阿里影业上涨1.59%。

对此，有业内人士直言，影视股的上涨在上映前已经兑现，节后不宜追高。

实际上，“看片买股”这件事很多时候已经不再靠谱，无论是多次押中爆款的北京文化股价频繁上涨又下跌，还是今年《哪吒之魔童降世》火爆后光线传媒股价上涨的克制，都说明单部影片的成绩不足以长线支撑影视公司在资本市场的价值，还是要靠持续输出好作品。

上市公司票房分账有限

根据行业惯例，一部电影的票房分账收入有一半都归了院线，剩下33%左右归投资方，也就是出品方和联合出品方。国庆档三部献礼影片中，出品方和联合出品方合计有近百个，影视公司实际拿到手的收入是有限的。

▲注：数据来自猫眼专业版，累计票房截至10月7日

具体来看，《我和我的祖国》出品方有华夏电影、博纳影业、阿里影业，联合出品方包括光线影业、腾讯影业、万达影视、猫眼微影、华谊兄弟、华策影视、文投控股等48家。《中国机长》出品方为博纳影业、阿里影业、华夏电影、中植集团，联合出品方包括万达影视、幸福蓝海等17家。《攀登者》出品方为上海电影，联合出品方包括华谊兄弟、北京文化、华夏电影、猫眼微影、万达影视等27家。

10月7日晚间，文投控股和上海电影已经率先披露了来源于出品电影的综合收益。其中，上海电影预计，截至10月6日来源于电影《攀登者》的综合收益暂为人民币700万元至1700万元。文投控股则公告称，截至10月6日投资于《我和我的祖国》所产生的票房分账收益暂为185万元至205万元之间。

猫眼专业版显示，截至10月6日，《我和我的祖国》累计票房20.61亿元，《攀登者》累计票房7.62亿元。以此计算，文投控股拿到的分账收入最高仅相当于电影票房总收入的千分之一，上海电影作为《攀登者》的主出品方，拿到的分账收入最高也仅有票房总收入的2%。

今日下午，光线传媒发布公告称，截至10月7日，全资子公司光线影业来源于《我和我的祖国》的营业收入约为1,250万元至1,600万元，按最高1600万元计算，其所获收益也仅有电影总票房的0.72%。

今年国庆档虽然有众多的上市公司参与了这三部献礼电影，但多以联合出品或联合发行的角色出现，所占份额较小，对公司的业绩贡献不大。

博纳影业、阿里影业、华夏电影同时参与了三部影片，其中还是《我和我的祖国》《中国机长》的主出品方，已经算是最大的赢家。