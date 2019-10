TIOBE排行榜：15年来这8门编程语言位置十分稳定

TIOBE编程语言排行榜10 月份的榜单已公布,这期的标题比较有趣 ——“Top 8 of the TIOBE index quite stable for the last 15 years”,意思就是排名前8的编程语言在这15年里一直都十分稳定。

有多稳定呢?根据TIOBE统计的数据,虽然每年都会诞生新的编程语言,并且日渐流行,但实际上不会对排行榜产生太大的影响。如果将今天的TOP 8跟2014年(5年前)和2004年(15年前)的进行对比,我们会发现只有一门不同的编程语言。在2004年,Perl仍属于排名前8的编程语言,但后来由于Python的崛起以及Perl 5和Perl 6之间的分裂,Perl的前途变得不再明朗最终跌出 TOP 8。

除了Perl,还有一门语言值得一提,那就是iOS开发者都很熟悉的 Objective-C,它也曾在2014年进入TOP 8。但经过大众短暂的狂热追捧后,苹果公司推出了Swift,然后它就顺理成章地接管了 Objective-C的位置,后者再次跌出TOP 8。

因此,除了几个特例,这些年来,TIOBE排名的TOP 8可以说是一直保持不变。对此,榜单制作者表示,在编程语言领域诚然存在一些趋势,但幸运的是这些趋势的变化相对比较缓慢。

近几年迅速崛起的Python正在成为对PHP和Perl等语言有利的新兴主流语言。除此之外,其他相对较新的编程语言如果要争取进入TOP 20还有很长的路要走。这些有潜力的候选者包括Dart, Scala, Lua, Rust, Kotlin和TypeScript。

对了,榜单制作者表示使用这个标题与他上周参加的一场会议有关。在会议上,有工程师向他问及软件工程的趋势,而他们之所以对趋势如此感兴趣是因为担心会错过某些新技术。但榜单制作者认为从TIOBE统计的数据来看,这种担心没什么意义。

继续看看TIOBE 10 月编程语言排行1-20:

TOP 10编程语言TIOBE指数走势(2002-2018)

第21-50名的编程语言排行

第51-100名如下,由于它们之间的数值差异较小,仅以文本形式列出(按字母排序):

(Visual) FoxPro, 1C:Enterprise script, 4th Dimension/4D, ABC, Alice, Apex, Awk, Boo, Bourne shell, C shell, C++/CLI, CL (OS/400), Clojure, Common Lisp, cT, Curl, Elixir, Emacs Lisp, Erlang, Forth, Icon, Inform, Io, J, Korn shell, Ladder Logic, Maple, ML, Monkey, MQL4, MS-DOS batch, NATURAL, OpenCL, OpenEdge ABL, Oz, PL/I, PostScript, Programming Without Coding Technology, Pure Data, Q, Simulink, SPARK, Stata, Tcl, Verilog, VHDL, WebAssembly, X10, XC, Z shell

TIOBE编程社区指数(The TIOBE Programming Community index)是编程语言流行度的指标,该榜单每月更新一次,指数基于全球技术工程师、课程和第三方供应商的数量。包括流行的搜索引擎,如谷歌、必应、雅虎、维基百科、亚马逊、YouTube和百度都用于指数计算。具体的计算方式见这里:https://www.tiobe.com/tiobe-index/programming-languages-definition/。

值得注意的是,TIOBE指数并不代表语言的好坏,开发者可以使用该榜单检查自身的编程技能是否需要更新,或者在开始构建新软件时对某一语言做出选择。