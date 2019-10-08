TIOBE排行榜：15年来这8门编程语言位置十分稳定

TIOBE编程语言排行榜10 月份的榜单已公布，这期的标题比较有趣 ——“Top 8 of the TIOBE index quite stable for the last 15 years”，意思就是排名前8的编程语言在这15年里一直都十分稳定。

有多稳定呢？根据TIOBE统计的数据，虽然每年都会诞生新的编程语言，并且日渐流行，但实际上不会对排行榜产生太大的影响。如果将今天的TOP 8跟2014年（5年前）和2004年（15年前）的进行对比，我们会发现只有一门不同的编程语言。在2004年，Perl仍属于排名前8的编程语言，但后来由于Python的崛起以及Perl 5和Perl 6之间的分裂，Perl的前途变得不再明朗最终跌出 TOP 8。

除了Perl，还有一门语言值得一提，那就是iOS开发者都很熟悉的 Objective-C，它也曾在2014年进入TOP 8。但经过大众短暂的狂热追捧后，苹果公司推出了Swift，然后它就顺理成章地接管了 Objective-C的位置，后者再次跌出TOP 8。

因此，除了几个特例，这些年来，TIOBE排名的TOP 8可以说是一直保持不变。对此，榜单制作者表示，在编程语言领域诚然存在一些趋势，但幸运的是这些趋势的变化相对比较缓慢。

近几年迅速崛起的Python正在成为对PHP和Perl等语言有利的新兴主流语言。除此之外，其他相对较新的编程语言如果要争取进入TOP 20还有很长的路要走。这些有潜力的候选者包括Dart, Scala, Lua, Rust, Kotlin和TypeScript。

对了，榜单制作者表示使用这个标题与他上周参加的一场会议有关。在会议上，有工程师向他问及软件工程的趋势，而他们之所以对趋势如此感兴趣是因为担心会错过某些新技术。但榜单制作者认为从TIOBE统计的数据来看，这种担心没什么意义。

继续看看TIOBE 10 月编程语言排行1-20：

TOP 10编程语言TIOBE指数走势（2002-2018）

第21-50名的编程语言排行

第51-100名如下，由于它们之间的数值差异较小，仅以文本形式列出（按字母排序）：

(Visual) FoxPro, 1C:Enterprise script, 4th Dimension/4D, ABC, Alice, Apex, Awk, Boo, Bourne shell, C shell, C++/CLI, CL (OS/400), Clojure, Common Lisp, cT, Curl, Elixir, Emacs Lisp, Erlang, Forth, Icon, Inform, Io, J, Korn shell, Ladder Logic, Maple, ML, Monkey, MQL4, MS-DOS batch, NATURAL, OpenCL, OpenEdge ABL, Oz, PL/I, PostScript, Programming Without Coding Technology, Pure Data, Q, Simulink, SPARK, Stata, Tcl, Verilog, VHDL, WebAssembly, X10, XC, Z shell

TIOBE编程社区指数（The TIOBE Programming Community index）是编程语言流行度的指标，该榜单每月更新一次，指数基于全球技术工程师、课程和第三方供应商的数量。包括流行的搜索引擎，如谷歌、必应、雅虎、维基百科、亚马逊、YouTube和百度都用于指数计算。具体的计算方式见这里：https://www.tiobe.com/tiobe-index/programming-languages-definition/。

值得注意的是，TIOBE指数并不代表语言的好坏，开发者可以使用该榜单检查自身的编程技能是否需要更新，或者在开始构建新软件时对某一语言做出选择。