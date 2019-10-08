谁说音质降噪不能完美包办？ 森海塞尔三代降噪“大馒头”搞定

即使是自称“木耳体质”的音频小白，在提到森海塞尔的大名时也会轻易地将其与“高音质”三个字联系在一起，可以说以声音的优化与还原领域，森海塞尔耳机的高大上形象确实深入人心。

当然除了欣赏一耳朵的好音乐，降噪耳机这类功能性耳机也是森海塞尔耳机家族的一条极为重要的支线，虽然在知名度上也许略微逊色于森海家族的那些老烧系列，但实际上森海塞尔的降噪耳机产品最近两年里正在越来越受到年轻人的推崇，优秀的音质保留加上愈发精进的降噪功力，算是让森海塞尔在往日近乎被垄断的降噪耳机领域打出一份市场。

而在刚刚过去的IFA 2019中，森海塞尔针对自家的降噪产品线再次做出更新，推出第三代Momentum Wireless降噪耳机，继续正面硬刚那些同为一线的顶级降噪耳机产品。

实际上对于大多数熟悉耳机产品的用户来说，Momentum已经算得上是一个“符号级”的产品系列，优秀的音质配合亲民的价格，在绝大多数进阶耳机选择推介中，你总能轻易找到森海塞尔Momentum的名号。而到了当下的第三代Momentum Wireless降噪耳机，你也总是能轻易地在它身上找到那些熟悉的设计元素。

悬浮式的耳罩设计、经典的金属旋钮，第三代Momentum Wireless降噪耳机整体依旧延续了森海塞尔Momentum头戴式耳机的设计元素，不过相比执着于红褐配色的二代产品，新款Momentum Wireless使用了哑光银色的金属支架以及黑色皮革包裹，显然更能吸引年轻用户的目光（再心心念念一下年底才能登场的白色版本）。

而与森海塞尔Momentum系列的其它产品一样，第三代Momentum Wireless降噪耳机也在佩戴舒适感上下足了功夫，足量的耳垫填充让这幅Momentum Wireless得以很好的对耳部进行包裹，同时贴耳处柔软的小羊皮也提供了相当优质的亲肤感，至于头梁的调整和力道也恰到好处，在进行了多次长时间佩戴后，Momentum Wireless降噪耳机都没有出现的“夹头”或是“压耳”的状态，甚至可以说在当下的头戴式耳机市场，你很难找到一副在佩戴的舒适感上能压制森海塞尔第三代Momentum Wireless的产品。

至于耳罩侧边的按键配置，森海塞尔第三代Momentum Wireless也使用了相对传统的布局，你可以用它们来进行手机配对、激活语音助手、快进/快退、接/挂电话等操作。而在按键方阵的最顶部则布置了一枚用于调整降噪模式的功能按键，它可以控制森海塞尔第三代Momentum Wireless在降噪模式以及环境音模式之间来回切换，同时通过手机端的APP，也能解锁这款Momentum Wireless的更多玩法。

从佩戴以及简单的操作体验而言，可以说第三代Momentum Wireless降噪耳机已经在第一印象中给我们展现了足够优秀的可靠感，特别是在使用了全新的设计之后，此前森海塞尔引以为傲的经典设计也都全部得到了传承，无论是森海塞尔老粉还是初初种草的萌新都能轻易被戳中。

收放自如的降噪控制

当然作为一款主打降噪功能的头戴式耳机，森海塞尔第三代Momentum Wireless究竟能表现出多强的降噪功力才是我们最为关心的元素。在手机端APP中，我们将“降噪程度”调整至最强档位并身处声音嘈杂的地铁中，从实战表现来看，这一档位下的Momentum Wireless可以很好的遮蔽铁轨声音，同时也能一定程度上抵抗附近人群的交谈声音。可以说在这一状态下，森海塞尔第三代Momentum Wireless能够以非常理想的状态帮助我们在通勤途中欣赏音乐以及追几集影视剧，免受外界噪音的打扰。

不过作为一款降噪能力强悍的耳机，森海塞尔第三代Momentum Wireless也出现了一定的“耳压”问题，从主动降噪的技术原理而言，目前的降噪技术很难将完全消除逆向播放声波对于人耳的压迫，所以大多数时候小编会选择压力稍缓和一些的“抗压力”档位。当然在这一档位下，森海塞尔第三代Momentum Wireless的降噪效果在一定程度上被限制，地铁铁轨的噪音以及报站音都会些许漏入我们耳中，不过在60%左右音量播放音乐以及观看影视剧的状态下，我们在一定程度上已经可以做到无视周边噪音的状态。

向上拨动降噪功能键，森海塞尔第三代Momentum Wireless便会开启到环境音模式，这一模式下耳机将会直接外界声音开放到耳中。这一模式比较适合短时间的交流，比如购物时听取报价等等，再次拨动功能键，森海塞尔第三代Momentum Wireless便会回归到降噪模式，当然对于熟悉降噪耳机的用户而言，“环境音”模式的玩法大概已经不算陌生。

同时在智能TILE技术加持下，森海塞尔第三代Momentum Wireless还支持摘下耳机-音乐自动停止播放的功能，在以往的入耳式耳塞产品中，这类功能收获了相当的好评，但头戴式耳机大多很少跟进这一功能。而在使用过程中，森海塞尔第三代Momentum Wireless对于摘下/佩戴的感应相当灵敏，大多数时候挂在脖颈处待机的状态下，Momentum Wireless也没有出现误感应的状况，具备了非常理想的可靠性。

在音乐表现上，森海塞尔第三代Momentum Wireless加入了对于aptX的支持，同时辅以aptX Low Latency低时延技术，虽然从个人角度而言对于aptX HD以及LDAC还是有些许执念，但在森海塞尔的调教下，第三代Momentum Wireless依旧提供了非常优秀的声音表现。与那些主打流行的头戴式耳机相比，第三代Momentum Wireless在中、高频的处理明显要优秀许多，在人声方面表现出了饱满且细腻的质感，应该能瞬间讨好那些“女毒”爱好者，同时对于乐器的细节把控也相当到位，即使是大编制的音乐现场，第三代Momentum Wireless也能做到对于细节的精准解析，所以毫无疑问，第三代Momentum Wireless很好的传承了森海塞尔对于音质的把控。

森海塞尔官方给第三代Momentum Wireless打出了17小时的续航成绩，而在实际使用中，由于具备摘耳机自动停止播放、折叠耳机自动进入关机状态的功能，所以第三代Momentum Wireless表现的还是相当耐用。当然如果一时马虎忘记给耳机充电、或是对于蓝牙音质依旧斤斤计较，那么森海塞尔第三代Momentum Wireless也支持有线连接模式作为备选方案。

难以令人拒绝的降噪馒头

森海塞尔第三代Momentum Wireless无线降噪耳机售价为2999元人民币，从定价来看，这款耳机显然是要与那些传统一线降噪耳机正面对抗的节奏。而从实际的降噪水准而言，这款第三代Momentum Wireless确实有着站在降噪耳机第一梯队的实力，当然除此之外，Momentum Wireless还拥有者森海塞尔独有的设计感以及高音质保证，这大概就是我们为什么难以拒绝它的原因吧。