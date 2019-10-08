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网友呼吁“为国放假”，支付宝十一消费报告：多放1天假，消费多1成

2019-10-8 21:31:25来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家10月8日消息 国庆7天长假结束第一天，“还想再为国放假”的段子火了。这可不是什么假期综合症，而是有经济学依据的理性呼吁。

据支付宝发布的十一消费报告显示，假日经济效应凸显，尤其是在更广阔的4线以下城乡市场，每多放1天假，消费多增1成。

同样是放假前3天相比较，假期更长的“十一”日均消费金额环比“五一”高1成，在更广阔的4~6线城市，“十一”日均消费金额环比“五一”增长约4成，相当于多放1天假，消费多1成。

据支付宝报告，在全国热门商圈中，成都宽窄巷子、福州三坊七巷、广州上下九、昆明金马碧鸡坊、西安回民街等，“十一”支付宝前3天的消费金额均远超“五一”前3天。

长假时间充裕，人们出行也从过去走马观花的到此一游，升级成一地多刷和小众深度游。四川阿坝、云南丽江、大理、青海海东、湖南张家界、海南三亚、安徽黄山、浙江舟山，成了今年国庆长假的网红旅行地。

随着移动支付的不断普及，县城消费力让城里人开眼了。十一黄金周，3线以下城市消费频次增幅全部高于50%，县城消费频次更是猛增近90%。

大妈也开始加入用移动支付消费的主力，黑龙江、吉林、辽宁等东三省中老年人最热衷假日消费。

中国黄金周也日益成为世界的黄金周。市场预测，今年十一黄金周旅游人次有望达8亿，在预定的旅游产品中，长线出境游客占比超过60%。

国庆前3天，主打进口商品的天猫国际成交额增34%，最火爆的进口商品来自日本、美国和韩国，恰好也都是热门的出境游目的地之一。

不管是北京机场日上免税店，还是上海浦东、虹桥机场日上免税店，消费金额均显著大于“五一”，机场免税店人均消费金额超过了2000元。在出国前就把心仪的化妆品等挑选好，回国直接在机场提货，成为很多出境游旅客的选择。

在一项针对码商的线上调研中，近8成码商非常支持小长假，因为放假会给他们带来更多的客流、更好的生意。

有不少人因此呼吁，恢复五一七天长假，拉动内需，为国放假。你怎么看？

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关键词：假期支付宝

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