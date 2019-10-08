为了把Surface Neo电脑和Duo手机做成「笔记本」，微软秘密准备了十年

对于微软而言，想要创造属于自己的未来，就必须朝软硬结合的路继续前进，只是不知道前路究竟如何。

作为十月最重要的新品发布会之一，上周结束的微软发布会让很多人感到好奇。

在Surface Pro、Surface Laptop系列常规升级之外，Surface EarBuds是微软初次尝试真无线耳机，而Surface Neo和Surface Duo则是微软在双屏设备上的集中发力，这些产品都尝试在传统PC之外去寻找突破。

但随后疑问也开始出现，在三星、华为等厂商发力折叠屏产品的2019年，微软推出「跟不上趟」的双屏设备意义在哪？它能为微软的未来带来新机会吗？要回答这些，我们似乎要从十年前夭折的秘密计划「Courier」说起。

十年前，它名叫Courier

十年前，当iPhone 3GS刚刚发布，iPad没有问世时，微软名为Courier的一款计划中的秘密产品浮出水面。它看起来像平板电脑，却有两个长约7英寸，宽约5英寸的屏幕，厚度不到1英寸。这两块屏幕能像书一样从中间打开。并可以用笔在上面写写画画，通过触摸完成各种各样的创作。

图片来自Gizmodo

Courier的交互在当时看起来非常特别，有着特别的笔记本质感和翻页特效，虽然两块屏幕相互相互分开，但可以通过拖动的方式轻松把照片从左屏幕转移到右边，当用户拿起它，就好像拿起了一个神奇的笔记本，为了达到这种效果，Courier团队还从Moleskin笔记本的体验去寻找灵感。

在当时的市面上，Courier是一款没有任何产品作参考的产品。但Courier团队尝试了一种特别的技术，在Courier上，你只要用笔写写画画，就可将最原始的「笔迹」保留在屏幕上，这便是智能墨水（Smart Ink）技术展现的效果。

这种智能墨水能够以数字化的形式完整保留输入痕迹，自动运算并生成数字化的数据。假如你用笔在上面写下一行文字，智能墨水除了让屏幕留下手写字迹以外，还会自动识别和记录文字的意义和内容，在当时，这样的体验无疑是令人激动的。

显然，早在十年前，微软就想在PC之外尝试更多。这种想法在Courier表现得如此彻底，以至于其内部系统都经过重新打造，不仅完全移除了Window 7的用户界面层，还取消了对传统应用的兼容性。这种过于超前的理念对于当时成熟的Windows生态来说不确定性太多，在未知的未来面前，十年前的微软最终放弃了Courier。

相似的理念，但时代已变

十年时间过去，尽管PC领域微软依旧是一方霸主，但时代却在悄悄改变人们的生活、工作习惯。微软显然意识到这其中的变化，Surface Neo和Surface Duo的出现，其实正是在Courier概念基础之上的前行。

一方面，这是微软对PC移动化的进一步尝试。微软在2012年开始尝试Surface平板电脑产品系列，尽管当时在市场上并不被看好，早期产品也存在不少问题，但通过独特的设计成功打开平板电脑这一新形态市场，这不仅让微软走出了PC移动化的重要一步，成为iPad系列的强大对手，还成功为Windows阵营开了个好头。如今的Surface Neo和Surface Duo其实正在延续这条路。

为此，微软正在为Surface Neo打造新的Windows 10X系统，这套系统既有Windows 10系统的生态特性，也在尝试双屏交互的更多可能。它既可以横着像手写笔记本一样使用，也能够竖着和传统笔记本电脑一样使用，在磁吸式手写笔、磁吸式键盘的加持下，这两种使用方式相比当年的Courier概念更具体也更现实，并且也考虑到了双屏折叠设备的不足，对于使用场景进行了扩展。

另一方面，大屏设备的趋势越来越明显，两块屏幕的优势在系统加持下将会被放大。无论是笔记本市场还是手机市场，以双屏作为主要卖点的产品早已存在，早前的联想Yoga Book和京瓷Echo都在打造类似的差异化产品，但无一例外失败了。这是很多人在发布会之后对微软双屏设备前景不看好的原因所在，但是仔细思考你会发现，微软如今尝试的事情和早年间其它厂商的尝试有所不同。

为了打造良好的交互体验，微软并不只是在做Surface Neo和Surface Duo的硬件产品，在软件体验上也在改变，比如当磁吸式键盘放在Surface Neo的屏幕上使用时，键盘上方屏幕部分将可以播放视频，或者提供键盘Emoji符号，这块被称为Wonder Bar的区域相比MacBook上的Touch Bar更大，功能也更加多样。

而在Surface Duo这样一款安卓系统设备上，微软也在尝试将其体验做到和Surface Neo无缝切换，类似的理念被贯彻到系统开发上，微软表示在Windows 10X的系统体验会让Win10用户没有上手门槛，并且会带来适合双屏设备的应用生态，从某种意义上来说，这些对于系统的探索将会决定两台设备的成功。

不断尝试的未来

施乐公司科学家艾伦·凯曾提出过两个影响深远的观点，观点一「预见未来的最好方式就是亲手创造。」观点二「对软件严肃认真的人，应该创造自己的硬件。」乔布斯对此深以为然，并以此为核心，在苹果公司不算长的历史中创造出Mac、iPod、iPhone、iPad等一系列家喻户晓的产品，显然，微软也在尝试这条路。

从Courier到Surface Neo和Surface Duo，相似的双屏式设计，相似的手写笔交互，但伴随时代更替，微软对产品的理解更进一步，自纳德拉执掌微软提出「移动为先、云为先」的理念之后，在操作系统和硬件生态的结合上，微软在越来越多尝试带动作用，Surface Neo和Surface Duo是对未来的以此赌注，但这一次手上的筹码也许更多了。