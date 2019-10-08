【IT之家评测室】macOS Catalina 10.15正式版体验：联通iPad，苹果多平台舰阵初成

今天凌晨，苹果推送了macOS Catalina 10.15正式版系统升级。macOS Catalina 10.15是苹果在今年6月份WWDC2019大会上发布的，带来了多项新功能和系统特性的改进升级，经过大概四个月的预览测试后，今天终于迎来了首个正式版，也是适合普通消费者升级使用的版本。



那么macOS Catalina 10.15正式版包含了哪些改进？使用体验又如何呢？IT之家小编也第一时间升级了系统，并和大家分享新系统的变化和使用感受。

IT之家小编使用的是2019款的13英寸MacBook Pro，升级macOS Catalina 10.15大概花了半个多小时，所以大家升级前需要留出足够的时间以免影响工作。

系统升级完成之后，第一眼的变化自然就是壁纸不一样了。macOS Catalina 10.15默认的壁纸是风景秀丽的Catalina岛屿一角，大海和岛屿的组合看起来很大气。随着时间的变化，这张壁纸也会自动呈现早上、中午、晚间的不同风格，当然，前提是你需要在系统设置中选择动态壁纸模式。

升级完成后就可以愉快地使用新电脑……哦不，新系统了。

一、系统自带应用的升级：它们越来越好用了

1、iTunes分成《播客》、《音乐》和《Apple TV》

首先是iTunes，在macOS Catalina 10.15中，你已经找不到iTunes了，它被三款全新的应用替代，分别是《播客》、《音乐》和《Apple TV》。

在国内，大家经常使用的可能是《音乐》和《播客》。《音乐》也就是Apple Music，它的图标和以前《iTunes》的图标几乎一样，打开后的界面布局也基本一致。升级之后，原来在iTunes中的音乐资料库内容都被自动转移到了《音乐》中，不需要手动同步。

《播客》也是如此，它提供的是各种音频类的语音节目，包括娱乐、喜剧、新闻和体育等，界面布局也和《音乐》类似。《播客》有一个比较有趣的功能是“现在收听”，它可以继续播放你之前在iPhone或iPad上收听中断的节目，算是Mac和iPhone以及iPad无缝联动的一个体现。

2、《照片》、《备忘录》、《提醒事项》和《Safari浏览器》的升级

另外，在macOS Catalina 10.15中，还有一些系统自带应用的改变，可以带来更好的体验。例如《照片》应用的外观布局都发生了改变，新的应用下，相册里出彩的照片会以大预览图展示，此外，你可以按天、月、年浏览喜爱的照片，而且所有照片都能放大来预览。这种变化和iOS 13中照片应用的变化是同一个逻辑，这样可以让照片的排布看起来更灵活，也适合用户去寻找一些比较好的照片——相册中以大缩略图展示的照片确实都挺不错的，应该是系统AI识别的结果。

不仅如此，《照片》应用现在还能将你的生日、周年纪念和旅行等重要时刻为你呈现出来。

除了《照片》，《备忘录》应用也有升级。现在它拥有了全新的画廊视图，有格子排列的缩略图，看起来更酷炫的同时，找笔记也更方便了。同时《备忘录》还加入了共享文件夹功能，你可以和他人一起，对整个备忘录文件夹进行协作。另外，新的核对清单选项也更好用，已经完成的项目可以挪到底部，还可以直接拖放以对项目重新排序。

《提醒事项》和《Safari浏览器》也有了新变化。《提醒事项》的功能更加丰富了，例如创建、提醒和跟进事项更加轻松，还引入了今天、计划、旗标3个分类，查看事项很方便，另外智能列表可自动整理和显示临近的提醒事项。《Safari浏览器》方面，起始页面得到了优化，开始分栏显示你收藏的网站、经常浏览的网站，在这里可以访问你经常浏览的网站。

3、全新的《查找》App

macOS Catalina 10.15中还推出了一款全新的查找App，也和iPhone中类似，是“查找我的iPhone”和“查找我的朋友”的整合，它可以帮助你定位遍寻不见的Mac，即使设备处于离线状态或正在睡眠也没问题，它会令Mac发出蓝牙信号来让附近正在使用的苹果设备检测到，这些设备会将你Mac的位置传给iCloud，然后你就可以在《查找》App中看到Mac的位置在哪里了。

这个功能App是对现有功能的整合，本身并不是十分新鲜的功能，只是现在变得更好用了。如果你找不到自己的iPhone或Mac，就可以使用《查找》App看他们在哪里。

二、设备联动：macOS Catalina的核心看点

1、把iPad作为Mac的第二屏幕

在macOS Catalina 10.15中，有一个非常重要的功能系列，我们可以理解为是让Mac和iPad以及iPhone更好地做到设备联动的功能系列，跨设备的操作可以更好地提高办公效率。

首先要说的就是Sidecar，中文名叫做“随航”，这个功能可以让iPad作为Mac的第二个显示器，无线连接，还可以用Apple Pencil和iPad作为输入设备。

具体怎么操作呢？首先我们需要一台升级到iPad OS系统的iPad，然后让iPad和Mac处于同一网络环境，使用同一Apple ID。功能开启后，macOS的系统偏好设置中，会多出一个“随航”设置项，顶部状态栏会多出一个平板状的图标。在这里可以进行屏幕联动的操作。

联动的模式有两种，一种是“镜像”，即把Mac的屏幕复制到iPad上，另一种是“扩展”，就是让iPad成为Mac的第二屏。扩展状态下，在设备间拖动应用窗口没有任何卡顿，鼠标在两个设备间切换也很容易适应，分辨率适配也很自然。

同时iPad作为第二块屏幕的同时也保留了触控功能，左侧和底部可以改变位置的两个区域分别是一些快捷/功能键和Touch Bar上的内容，而剩下的矩形区域仅支持Apple Pencil操作，几乎感觉不到任何延迟。

当然，日常文字图标之类的办公我们几乎不会用到笔，不过如果你是做和图画、设计相关的工作，使用Photoshop或CAD等应用时就比较方便了，你可以直接在iPad的屏幕上绘画，然后在Mac上进行编辑调整，买数位板的钱都省了。

不过，IT之家小编觉得，在iPad上用手或者Apple Pencil操作，在Mac上用键鼠操作，两者的割裂感还是存在的，当你需要在两块屏幕上切换工作时，就会比较不适应。

如果在iPad端截图，只会有一张iPad的屏幕截图保存到相册，如果在Mac端截取全屏，则桌面上会出现两张图片，分别是两个设备的全屏截图，并没有像Windows对多显示器截图做拼接处理，应该是出于分辨率的考量。

整体来说，Sidecar的体验远好于同类第三方应用，如果你用的是13寸MacBook Pro，搭配12.9寸iPad Pro，那感觉就更完美了。

2、在Mac上使用iPad App

苹果在WWDC2019上宣布了Project Catalyst项目，能够让开发者更加轻松的将iPad应用移植到Mac设备上。这个项目首先就可以在macOS Catalina得到体现。在macOS Catalina 10.15中，你已经可以使用部分iPad应用，这也是iPad OS和macOS不断融合、联动的体现。

IT之家小编发现，目前国内能够使用的iPad应用还不多，在App Store的“开发”栏目中，苹果为我们列举了一些iPad迁移到Mac上的应用，这些应用还比较小众，国内本土开发者打造的应用也不多。小编随机挑选了两款应用仅做尝鲜体验。

第一款是《ZohoSign》，这是一款签名应用，可以看到，应用界面的UI布局还保留了iPad的风格，不过目前各项功能都是正常的，使用键鼠操作也都没有问题。

第二款应用是《Rosetta Stone：学习英语》，这款应用的界面布局也颇有iPad平台的风格，当然，各项功能也都是可以正常使用的。

目前这些应用看起来更像是个人开发者的尝试性作品，IT之家小编还是更加期待后续会有更多的主流iPad应用也迁移到Mac上。

3、可以使用Apple Watch批准

如果你有Apple Watch，你也可以在解锁加密的备忘录，确认App安装等时候，连按两下Apple Watch的侧边按钮进行批准验证，这个功能也适用于在Safari浏览器的偏好设置中查看密码的验证。

总之，这也可以看做macOS Catalina带来的多设备协同的小进步。

三、其他升级要点

1、屏幕使用时间

在iPhone上很受喜爱的屏幕使用时间功能现在也被引入到了macOS Catalina上。和在iPhone上一样，在屏幕使用时间功能中，你可以获取有关App使用情况的详细报告，或者为熊孩子设定使用限额，在设定使用时间的限额时，你可以将某一类应用，例如游戏或视频类，合并为同一组来统一设定使用限额。这个功能主要是针对熊孩子的，像IT之家小编这样的上班族，通常并不会特别用到。

2、辅助功能

苹果的产品中往往融入了很多“人文关怀”的因素，在这次macOS Catalina 10.15主要体现在辅助功能层面的升级。例如Catalina中就加入了语音控制功能，可以让无法使用传统输入设备的用户，能够完全通过语音来操控他们的Mac。

悬停文本也是一个比较有意思的功能，当你将光标悬浮在任意文字上，再按下Command键时，屏幕上就会弹出一个显示高分辨率大字体的专用窗口，这可以让视力存在问题的用户更好地看清屏幕文字，此外你还可以换字体和颜色。

3、更加安全

macOS Catalina 10.15还更加安全，根据苹果的介绍，macOS Catalina配有激活锁，配合T2安全芯片，只有你本人才能抹掉与重新激活你的Mac；App也必须首先获得用户的许可，才能直接访问“文稿”和“桌面”文件夹、iCloud云盘和外接存储器中的文件。

还有就是，macOS Catalina在专属的只读宗卷内运行，独立于Mac上的所有其他数据，因此不会出现系统文件被意外覆盖的情况……这些功能特性的引入都会让macOS Catalina 10.15的安全性得到提升。

总结：苹果的多平台融合，又向前迈了一大步

在macOS Catalina 10.15正式版到来之前，IT之家小编已经对其预览版做过一段时间的使用体验，总的来说macOS Catalina 10.15正式版更加稳定，可用性更高，当然，这也是必然的，要不然怎么叫正式版呢？

除了更稳定更好用，macOS Catalina 10.15正式版中，我们也不得不再次谈到苹果多平台融合的思路，在macOS Catalina中其实体现得最为明显：iPad OS应用向macOS平台的迁移，iPad和Mac屏幕的联动，Apple Watch批准验证、以及苹果自带应用基于iCloud在多平台上的无缝切换……其实这些功能才是macOS Catalina的核心，其他的功能只能说是体验层面的修缮。

iOS、iPad OS、mac OS、watch OS的多平台之间的融合、互通，很显然将会是苹果接下来软件系统更迭的重点。

当然，“多平台的融合”，这件事的操作难度是巨大的，在macOS Catalina中，也还有青涩和摸索的痕迹，例如iPad和Mac屏幕联动时的交互方式还存在一些不自然，例如iPad应用迁移的工程目前委实还处于“初级阶段”，不过这些都无伤大雅，也会随着时间的推移和经验的积累得到完善。

但凡科技巨头都有一个“大一统”的梦想，途径有很多，苹果的思路不是“造航母”，是“组舰阵”，而从macOS Catalina来看，苹果的完成度以及体验依然是有保障的，说是目前做得最好的也不为过。而更令人期待的，永远是在未来。