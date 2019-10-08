遇事儿别躲，这几款“社会人”必备 App能帮你

刚刚结束国庆假期的你，是满怀期待地重返工作岗位，还是对短暂的放松时光恋恋不舍？

对于大部分人来说，每次的归乡之旅其实并不轻松。工作怎么样、每月赚多少、找到对象没，不管是不是真的出于关心，你总要无数次地回答这些问题。除了应付七大姑八大姨的问候，每年的国庆也是婚宴扎堆的日子，份子钱、同学聚会、人情往来......成年人的社会里没有「容易」二字。

想从容地应对这些事情，你需要这些「社会人」必备App。

叫人之前，先算一算

从不懂事的小孩儿，到不成器的「社畜」，虽然自己感觉没什么变化，但现实告诉你已经没法任性了。家里有人来串门儿，叫不上称呼可是个大问题。为了避免尴尬，你可以用小米计算器中的亲戚称呼功能来提前算一下称呼。

在这个特殊的计算器中，父母、子女、兄弟等直系亲属是基本单位，只要通过点击来不断叠加，就可以得知你们彼此的关系。这个App最适合应付家庭聚会的场景，简直是社会人的必备神器。

当然这个方法只能用来应急，搞不清楚称呼时，最好还是问问家里的长辈，以免尴尬。

记好份子钱，回礼不怕难

人到了一定的年纪，还有一个不得不面对的事情，就是各种「人情债」。从孩子出生，到满月、成年，升学宴、生日宴......人一辈子不知道要参加多少场宴会，与之相关的人情往来、份子钱、回礼等习俗，就更是复杂。

不管是出于个人理财，还是为了将来回礼的时候记清楚数目，记录一下这些人情债都是必不可少的，这个「份子记账」可以帮上你的忙。

人物关系、礼金数目、时间地点，在这个App中都可以详细记录。它还有提醒功能，避免忘记朋友的婚礼。回礼的时候，直接点击人物就能查看彼此之间的份子往来记录。到了年底，可以在统计表中看到今年花了多少钱在人情往来上。

满屏幕都是你的脸

成为社会人的一个标志，就是锁屏壁纸再也不属于自己了，很多人会拿男/女朋友、子女、宠物的照片做壁纸。不过iPhone有一个问题，就是时间日期会挡住背景，不仅没有美感，还会显得很乱。

这款「克拉壁纸」可以派上用场。它有一个壁纸编辑功能，可以将照片制作成合适的壁纸样式，不会挡住照片上的元素。方法有两种，一种是设置相框，将照片剪切成相框样式，背景模糊掉，这样就不会被时间日期挡住，还能完整显示照片。

另一种是遮罩，将照片上方进行模糊处理，用黑白灰进行遮罩，或者自动选取主题色，生成更美观的壁纸样式。这种方法不会影响照片本身的显示大小，更接近原始效果。

事儿再多，也不怕

成年人需要关注的事太多了，工作上、生活上，没有一个好的管理工具会让生活变得混乱。你可以用一些工具来管理自己的日程，比如这款「滴答清单」。

它的功能比较全面，支持添加标签、设置优先级、清单分类。添加任务的步骤也十分简单，最方便的是语音输入，只要说一句话，智能语音就能识别出其中的日期、清单内容，快速添加。它支持全平台，不管是电脑、手机，还是网页，都可以随时查看自己的日程，不用担心错过。