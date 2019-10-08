5G市场，小米9 Pro必有一席之地

尽管5G网络的商用才刚刚开始，三大运营商也只是提供了5G网络体验服务，但不得不承认，“5G”已经是行业屡试不爽的热点关键词，无疑任何品牌都希望能在5G网络铺开之前，先在市场占有一席之地。

比如华为，就先行以Mate 20 X为基础，推出了Mate 20 X 5G、随后又在今年的旗舰Mate 30 Pro之上带来了配备麒麟990 5G处理器的Mate 30 Pro 5G，率先完善了旗下的5G产品线；而vivo也提供了iQOO Pro 5G以及NEX 3 5G，它们分别占据了4000元以及6000元的5G产品档位，为消费者更多选择的空间。

小米似乎也选择了与vivo相同的路线，在5G新品发布会上，它放弃了海外发布已久的小米MIX 3 5G，而是直接让小米9 Pro成为了国内5G市场的先头兵。

3699元起——这是小米第二款5G手机的售价，也是当前国内最低的5G手机售价。毫无疑问，小米9 Pro又一次发挥了小米在性价比领域的优势，它的价格全面地碾压了所有对手，甚至连先前主打价格的iQOO Pro都要“礼让三分”。我们可以想见，依托低廉的售价，在未来一段时间内，小米9 Pro足够令普通用户放下心防，吸引他们从4G过渡到5G，亦能在5G市场混沌未明的前期，从对手那儿抢夺到更多的用户。

这是一副小米惯用的如意算盘，而这一次，它恐怕也不会落空。因为在价格之外，小米9 Pro的确是一台足够“全面”的产品，哪怕在不考虑5G因素的前提下，它都是一台足够好到让你打开钱包的手机。

小米9为基础，Pro的变化变化再变化

以上的结论并不是空口胡说，小米无疑对当前的智能手机市场进行了切实的考量，以小米9为基础的小米9 Pro所进行的“升级”皆有所针对，这不仅是以用户需求为切入点，也一定程度地考虑了对手的优势。

落地到实际的产品。首先，小米9 Pro完全符合大多数用户对于5G产品的价格期许，这是关键的一步，小米之所以能做到这一点，很大程度源于小米9 Pro并不是一部“凭空”现身的手机，它的大多数设计来自于年初登场的小米9，比如，小米9 Pro仍然拥有那块标志性的6.39英寸水滴刘海OLED显示屏，前后的双玻璃机身以及4800万像素三摄也没有任何的差别——大量元器件的复用确保了成本的降低。

这绝不是一件坏事，要知道小米9已经经过了市场的考验，它的诸多设计和配备已经取得了消费者的认可，诸如水滴屏、多层镀膜的后壳以及4800万像素三摄等硬件在2019下半年依旧不算落伍，这些元素的重新现身不仅不会给设备扣分，甚至能够确保新品能够更好地获得大众市场的认可。

当然复用并不等于复制，为了实现5G功能，小米9 Pro和小米9也有着诸多的差异。首当其冲的就是机身厚度和重量的变化，尽管小米认定小米9 Pro是当前最轻薄的5G产品，但196g的机身重量以及8.54mm的机身厚度还是比小米9厚重了不少。特别是当在长时间单手操作后，小拇指很快就会自然的托起手机的下巴以确保持握的稳定，而轻薄的小米9自然不需要这么做。

不过这样的付出绝对是情有可原的，因为在小米9 Pro的内部添加了不少全新的硬件。比如为了确保5G信号的接受，它塞下了7天线的设计；而为了应对5G网络的高功耗和发热，小米9 Pro也拥有更大容量的4000mAh容量电池以及散热结构，全新的VC液冷拥有更大的1138mm²均热面积，这些硬件所需要的空间都远远高于小米9。

它们也切实让产品获得了等同的体验提升。

在小米9的评测中我已经对它的续航能力赞不绝口（在几轮OTA后，整体的续航能力似乎有所下降），而采用了4000mAh电池小米9 Pro的续航能力更出色。关闭5G网络仅在LTE网络运行，接近8小时的持续亮屏足够让每个普通人轻松持续使用一天，即便是高强度游戏，整机也能有接近5小时的使用。而在5G网络开启后，整体的续航表现也没有明显的下降，不带移动电源支撑一天也不是什么难事。

充电能力的进步则是更大的惊喜，小米9提供了27W充电已经足够快，而小米9 Pro直接将它上升到了40W——实测不到50分钟，你就能将一部完全没电的小米9 Pro冲至满电，这样惊人的回血速度可算是一个质的飞跃，这意味着即便手机忘记充电，但只要你能利用好碎片时间，随便给手机插上一会儿，它就能立刻复活。

另外，小米9 Pro在使用小米自家无线闪充充电器（需购买）时还能获得30W无线充电的能力，这也是当前智能手机领域无线充电最快的速率之一，若你已经有无线充电的习惯，它的进步也能让你感受到体验的变化。而10W反向无线充电则有些锦上添花的意味，事实上在我的使用体验中，除了给iPhone用户炫耀时偶尔开启这一功能，其他场景下反向无线充电的利用率并不太高。

值得一提的细节还在于，小米9 Pro随机附赠的45W PD充电头还能为笔记本电脑充电，它也是此前大多数Macbook用户购买的首选。

VC液冷结构下的小米9 Pro并不算热，但确实也不算太凉快，特别是在满载充电并开启游戏时，你能明显感受到手机背部温度的上升——不过这也已经是它能达到的最热状态，远远没有到烫手的底部，在日常使用中这样的表现并不会让人难以接受。

相较于小米9，小米9 Pro还有一些质变的区别。虽然两者采用了相同的6.39英寸OLED显示屏，但小米为小米9 Pro提供了一套更好的色彩管理，在DCI-P3以及sRGB色域下它能拥有更好的色彩准确度，同时它也更符合主流的期待，通过了德国电气工程师协会的VDE低蓝光护眼认证，而屏幕外层的覆盖面板也从大猩猩玻璃5代升级到了大猩猩玻璃6代。

超大号的横向线性马达则是体验中差异最大的改变，清脆利落的震动手感无论是打字还是其他反馈操作都让人感到上瘾，而这也是同价位同定位的友商产品所缺失的，这一细节绝对提升了小米9 Pro的竞争力。另外，小米9 Pro的NFC功能也有所升级，它能实现eID身份电子证照，这进一步拓宽了手机的使用场景。

对手有的我都有，对手没有的我也要有，这就是小米9 Pro的提升之道，虽然它看似与小米9类似，但本质已经变化变化再变化。

不变的相机，以及更好的性能？

小米9 Pro相较小米9的相机没有硬件的变化，它同样提供了一组不同焦段的三摄模组。首先是IMX586感光元件的主摄配合f/1.75光圈的镜头，其次是我们熟悉的三星S5K2M5传感器的长焦，它拥有一颗f/2.2光圈镜头，在此外小米还提供了一颗索尼IMX481感光元件，它拥有117度视角，能够拍摄最大1600万像素照片。

Quad Bayer结构的IMX586能够拍摄4800万像素照片，但它的最佳表现仍然在1200万像素模式下——和小米9一样，小米9 Pro虽然能提供4800万像素输出，但此时照片不具备AI画质增益，也没有更多机内处理，因此1200万像素的观感不仅更为出色，整体的画面纯净度、色彩表现也更好。

更大的感光尺寸令小米9 Pro保留了小米9出色的解析力，这确保了它能在任何场景下拍清物体，不过两者的发色产生了些许的改变。小米9的成片会显得更鲜活，色彩也会更中性，而小米9 Pro则会有明显偏暖的倾向，特别是在室内场景，大多数样张都会有一些些“偏黄”的观感。

这样的差异除了是白平衡策略有了变化外，可能也是由于小米9 Pro测光策略的不同。事实上在许多场景下，小米9 Pro的测光都较为保守，往往需要手动向上提升亮度才能获得更好的观感。

小米9 Pro保留了小米9出色的对焦表现，这意味着几乎在全场景下它都能提供快速准确的对焦性能，按下快门合焦的可靠性一流，几乎不需要做太多的干预，手机自身已经能够做得好。而超广角摄像头和长焦端的画质也没有太多值得吐槽的变化，包括4CM微距等功能在日常间都颇具实用价值，无论是用以记录还是留下美好的瞬间，都不会让人有丝毫的不满。

核心配置方面，小米9 Pro从高通骁龙855移动平台升级到了更快的高通骁龙855 Plus，这是意料之内的改变，它的进步也能从各类跑分钟体现，无论是GeekBench4还是安兔兔，小米9 Pro都要比小米9更出色。

不过比较令人费解的是，一向在性能上毫不吝啬的小米竟然仍提供了UFS2.1储存介质，虽然它在日常使用中并不会有拖累性能的情况发生，但在行业已经普遍用上UFS 3.0的当下，小米坚守UFS 2.1的做法多少让我觉得有些遗憾——毕竟后者2倍以上的读写提升能为设备提供更高的性能表现，而两者的差异也铁定会在长期使用后体现。

5G初期，小米必有一席之地

不同于小米MIX Alpha的探索旗帜，小米9 Pro无疑是一台务实的5G产品，和年初的小米9一样，它的各方面硬件设计都极尽可能地向主流需求靠拢：高通骁龙855 Plus移动平台、更大的横向线性马达、更快的快充方案以及先进的5G功能，配合足够具备竞争力的价格，这些因素的结合都让人感到难以拒绝。

毫无疑问，在5G登场的初期，小米9 Pro给了人们足够的选购理由，和先前登场的iQOO Pro一样，超高的性价比足够令它成为许多人的第一台5G手机。诚然，小米9 Pro或许不令人感到惊艳，也没有太多超前的设计元素，但它已经足够好，并且足够便宜，足以令小米在5G初期，在市场占得一席之地。