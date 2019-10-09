人民日报发布锐评：为暴徒“护航”，苹果公司想清楚了吗？

IT之家10月9日消息 人民日报微信公众号今日发布了一篇评论文章《人民锐评 | 为暴徒“护航”，苹果公司想清楚了吗？》，来源为人民日报客户端，作者波澜平。在这篇文章里，作者严厉指责了苹果App Store针对一些毒软的审核批准上架机制，以及苹果音乐商店上架港独歌曲的情况。有网友也提出，只有大陆IP（此处理解应为大陆区域苹果ID）无法在商店中搜索和下载这些软件和内容。

苹果商店里的App等审核工作，在过去的若干年里一直是苹果总部来统一完成的，美国CNBC电视台就在其官网发表了一篇揭秘文章（下面这段内容来自Gamelook几月前的文章《揭秘苹果审核团队：成员超过300人，多数产品只审“几分钟”》）——

苹果审核高度依赖人工，App Store上每款应用上架和更新，都需要进行审核，并且，无论大中小开发者，苹果审核一视同仁。

苹果审核团队与App Store差不多同一时间建立，跟谷歌这样大公司主要用合同工审核不同，苹果审核团队都是正式工。

审核团队在苹果内部被称作App Review，团队成员超过300人，在美国加州桑尼维尔苹果园区办公。

App Review也被称作“执行审核委员会”（ESR,executive review board），由苹果高级营销副总裁Philip Schiller领导，每周会开会决定一些争议性产品的“生死”，他也是苹果审核的最高领导人。

审核人员每天需要审核50~100款App，计算KPI，“漏杀”有惩罚，团队每周审核10万款应用，大概有40%比例的应用或更新会被拒（这是官方数字）。

苹果在爱尔兰第二大城市科克和中国上海新建了审核团队，招了“很多人”。

不管这种事件最终的“动机”和起因如何，苹果的审核团队显然需要更大力度的本地化，以确保100%的理解和遵守当地法律法规。

人民日报锐评原文如下：

有这么一款地图，名为提供交通资讯、方便市民出行，实则通报警方行踪、便利违法活动。就是这么一款地图，在苹果App商店里堂而皇之上架，让香港的暴徒大摇大摆出来行凶，又大摇大摆逃避追捕。地图的开发者毫不避讳，要为暴徒“导航”，用心险恶；苹果公司的批准不加掩饰，要为暴徒“护航”，居心何在？

香港正值严峻时期，市民苦骚乱久矣。这几天，暴徒胆更大，暴行更稠密，暴力更严重。此时此刻，苹果公司不问黑白、不看情势，置有目共睹的事实和真相于不顾，在先前本已拒绝该地图上架的情况下，却又选择在特殊时点批准这款应用上架香港的苹果应用商店，为暴力乱港之徒“大开中门”，是有意要做“帮凶”吗？

作为一家有国际影响力的企业，苹果公司一直享有较高声誉。好的声誉需要保护，好的品牌需要维护，容忍自己的平台为煽惑违法行为的应用开道，不怕败坏了自己的形象、伤害了消费者的心吗？一家企业自有自己的行事标准，一家企业也当有应有的社会责任，弃是非于不顾、让恶行更猖狂，客观上置更多用户于险境，苹果公司真的想清楚了吗？

暴徒的地图只是一例。在香港苹果音乐商店里，还上架了一首“港独”歌曲。这样一首包藏不轨之心的歌也是曾经下架，如今又“死而复生”，还是在同样的时间节点上得到了苹果公司的批准。一而再，再而三，苹果公司的连串行动让人莫名其妙，让人不得不遐想其行事的内在逻辑。

商业的归商业，政治的归政治，没人想把苹果公司扯到香港正在发生的风波中。但现在人们已有合理想象，苹果公司自己要跳进来，要把商业和政治乃至商业活动和违法行为搅在一起。这种不智、这样鲁莽，会给苹果公司招致多大的风浪，苹果公司需要深思。

外国的一些公司大概不明白中国人的情感和思维方式。历史上饱受过欺凌的中国人从来没有像今天这样团结，在涉及大是大非问题上眼睛里容不得沙子。让“毒软件”大行其道，便是对中国人情感的背叛；对香港事务的各种歪曲，都违背中国人民的民意。

苹果公司和其他这样的企业，都应该明辨是非，也应该明白一个道理：中国好，香港好，他们的市场才会更广阔、更可持续。