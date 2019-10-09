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亚马逊发布新Fire HD 10：处理器升级、新增USB-C

2019-10-9 6:33:12来源：威锋网作者：Ruins责编：阿迷评论：

亚马逊于日前发布旗下Kindle Fire平板更新，新的Fire HD 10外形并无变化，内置升级后的八核处理器，频率为2.0GHz，支持2GB内存，运行速度比上一代快30%。

本月晚些时候，Fire HD 10将推出两种配置，内置32GB或64GB内存，售价分别为149.99美元和189.99美元。如果空间不够用，你可以用MicroSD卡增加512GB的额外存储空间，其他值得注意的硬件功能包括杜比全景声支持和WiFi 802.11ac连接。

同时，Kindle Fire HD 10终于追加USB-C接口，支持快充，标配9W电源适配器，可以在四小时内将充满电，正常续航为12小时。

软件方面则预装基于Android 9.0的Fire OS系统。亚马逊在Fire操作系统中增加了画中画支持，比如允许你在浏览网页时观看视频。

Fire HD 10将于10月30日发售，有四种颜色可供选择，包括紫红色、浅蓝色、黑色和白色。

此外亚马逊也不忘为Fire HD 10推出儿童版，相较普通版的Fire HD 10在硬件配置等方面并没有变化，只是在内置内容方面加入了更适合儿童观看的节目，同时增加亚马逊Fire HD 10原装保护壳支架，在价格方面要比普通版高出50美元。

亚马逊首款Kindle Fire是在2011年推出的，时隔一年后亚马逊又发布了升级版的Kindle Fire和全新的Kindle Fire HD，虽然在硬件配置方面比iPad落后很多，但价格也相对便宜。实际上Fire HD 10平板电脑是亚马逊所有服务的大入口，包括亚马逊的Music、Prime Video、Kindle以及其App和众多服务。亚马逊一直坚守低价平板市场，通过销售会员、内置广告等增值服务盈利，最新的Fire HD 10依然如此。

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关键词：亚马逊Fire HD平板电脑

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