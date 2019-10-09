欧盟反垄断负责人：拆分科技巨头是最后的选择

10月9日消息，欧盟竞争事务专员玛格丽特·维斯塔格（Margrethe Vestager）周二表示，她宁愿对违反规则的公司处以罚款或其他惩罚，也不愿将其拆分。她表示，相较拆分，其他方式对公司和市场的破坏性较小。

近几个月来，批评人士要求拆分被指滥用市场主导地位打压竞争对手的科技巨头的呼声越来越高，尤其是在美国。

当被问及是否会考虑拆分违反规定的公司时，维斯塔格在欧洲议会（European Parliament）的听证会上表示，这不是她最愿意做出的选择。

“拆分公司，这是我们既有的一种工具，是可以做到的。问题是，为了恢复公平竞争，我有义务采用侵入性最小的方法。”

她说：“既然拆分一家科技巨头是一件非常艰难的事情，显然我有义务尝试其他的好方法来解决我们面临的问题。”

在过去几年里，维斯塔格不仅对科技巨头处以巨额罚款，还下令其改变商业模式。

欧盟竞争事务专员维斯塔格将再任职五年，她肩负着让“欧洲适应数字时代”的任务，拥有针对科技行业的额外监管权力。

消息人士称，预计她将下令美国芯片制造商博通（Broadcom）暂停部分业务，直到她完成对潜在反竞争商业行为的调查。

欧盟委员会预计将在未来几周对博通开出临时禁止令，这将是欧盟委员会近20年来的第一个临时禁止令，将暂停博通的某些垄断市场的商业行为，直到监管机构完成耗时数年的反垄断调查，并可能为针对其他科技公司的类似行动铺平道路。