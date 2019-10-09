苹果折叠镜头专利曝光：iPhone的相机凸起有救了

IT之家10月9日消息 智能手机摄影技术每年都在进步，在传感器尺寸不断增大和处理能力不断提高的同时，传感器前面的镜头则没有太大的进步。

已经有一些中国手机制造商推出了变焦能力极为强大的手机，例如OPPO Reno 10倍变焦版和华为P30 Pro，这些手机的相机使用了潜望镜设计，其中的镜头阵列垂直于手机背面。

在授予苹果的最新几项相机专利中，该公司计划进一步改善未来iPhone的相机图像质量。两项专利均命名为“折叠镜头系统”，有三个或五个“折射镜片”。这些专利显示镜头是通过棱镜反射的，因此不需要凸起在手机背面之外。

通过以这种方式放置镜头，设计制造商可以延长传感器与镜头之间的距离，同时减少容纳所有必要硬件（包括光学图像稳定器和自动对焦组件）所需的相机凸起的尺寸。

▲三镜头和五镜头相机的专利图

三镜片设置可以提供80mm至200mm的焦距（等效于35mm）和18至28度的视场，使其非常适合长焦相机。同时，三镜片设置可以用作标准的“广角”相机，焦距在28至41度之间，等效焦距为50mm至85mm的35mm。

如前所述，其他公司已经在使用侧面安装的摄像机阵列，但主要用于长焦距。苹果公司希望为其标准相机和长焦相机采用类似的设计，至少从我们对专利的了解中可以看出。当然，目前这仅仅是一项专利，并不意味着会成为现实。