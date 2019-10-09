内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>iPhone之家>iPhone新闻

苹果折叠镜头专利曝光：iPhone的相机凸起有救了

2019-10-9 7:06:25来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家10月9日消息 智能手机摄影技术每年都在进步，在传感器尺寸不断增大和处理能力不断提高的同时，传感器前面的镜头则没有太大的进步。

已经有一些中国手机制造商推出了变焦能力极为强大的手机，例如OPPO Reno 10倍变焦版和华为P30 Pro，这些手机的相机使用了潜望镜设计，其中的镜头阵列垂直于手机背面。

在授予苹果的最新几项相机专利中，该公司计划进一步改善未来iPhone的相机图像质量。两项专利均命名为“折叠镜头系统”，有三个或五个“折射镜片”。这些专利显示镜头是通过棱镜反射的，因此不需要凸起在手机背面之外。

通过以这种方式放置镜头，设计制造商可以延长传感器与镜头之间的距离，同时减少容纳所有必要硬件（包括光学图像稳定器和自动对焦组件）所需的相机凸起的尺寸。

▲三镜头和五镜头相机的专利图

三镜片设置可以提供80mm至200mm的焦距（等效于35mm）和18至28度的视场，使其非常适合长焦相机。同时，三镜片设置可以用作标准的“广角”相机，焦距在28至41度之间，等效焦距为50mm至85mm的35mm。

如前所述，其他公司已经在使用侧面安装的摄像机阵列，但主要用于长焦距。苹果公司希望为其标准相机和长焦相机采用类似的设计，至少从我们对专利的了解中可以看出。当然，目前这仅仅是一项专利，并不意味着会成为现实。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：iPhone

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有