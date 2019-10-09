罗永浩：对不起锤科老同事，希望这辈子还来得及补偿

IT之家10月9日消息 有关于即将推出的坚果新机，罗永浩明确表示已经与他无关，但针对网上曝光的渲染图，罗永浩无疑是正面确认了其真实性。这显然对坚果新机的发布带来一些影响，罗永浩今天凌晨也发文表示对锤子科技老员工的歉意。

近期有关坚果新机的种种报道以及罗永浩的相关言论，罗永浩在微博上表示，已经“收到十几个锤科老同事和老朋友的短信”，“我确实做得有点多了，那就这样吧，我什么都不想说了。”

罗永浩表示，“其实卡洛斯说的对，虽然图片已经泄露了，虽然网上都在传，但我生气说的那些话，等于间接确认了它的真实性，所以他这一次说的‘厚颜无耻’四个字，我郑重收下了。”

说到这里，罗永浩表示：“我向仍在辛苦做手机的老同事们道歉，我对不起你们，这些年来一直都是。希望这辈子还来得及补偿。”

10月7日，罗永浩转发坚果新手机的网传照片称，“作为前同事，能劝的我都劝过了。我不会买，也就没什可吐槽的。前两天我吐槽系统的广告和bug多，主要是因为我还是用户。何况，因为抄了流行的浴霸，因为锤黑都在打三份工攒钱要证明我的设计是错的，所以也能卖的不错呢，祝他们一切顺利。”此举被视为间接确认了该网传照片的真实性。

罗永浩近期表示，锤子科技出售了很多业务，但是他不会退出手机圈，还会回来做手机。目前，已经确认的是坚果品牌已经卖身字节跳动，预计将在本月底推出新机。