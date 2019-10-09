App一键从iPad移植到Mac？苹果新服务Catalyst遭开发者吐槽

10月9日消息，据国外媒体报道，苹果公司期望通过Catalyst系统让iPad应用程序在Mac电脑上流畅运行，最终打通两者之间的软件壁垒。然而从现阶段来看，所移植应用的用户体验并不好，还要为同一应用支付两次费用；而开发人员表示这比预想的工作量要大，并不像苹果宣称的那样简单。

以下是翻译内容：

去年苹果公司软件负责人克雷格·费德里吉(Craig Federighi)宣布，开发人员能够轻松地将他们的iPad应用程序移植到Mac电脑上，也就是说程序员只需编写一次应用程序，就可以将其部署到额外的数百万台设备上。但迄今为止，一些开发者认为现实并不乐观，甚至出现了让消费者为一个应用支付两次费用的情况。现阶段主要的苹果应用程序开发商和Netflix等服务提供商也不愿参与其中。

当地时间周一苹果公司推出了Catalyst，这是一种能够将iPad应用程序转换为Mac应用的技术。这也是苹果迈向更大目标的第一步：到2021年，开发者可以一次性开发出一款应用，并通过一个统一的应用商店在iPhone、iPad和Mac电脑上运行该应用。但初代产品似乎仍然相当粗糙，许多方面都令开发人员感到沮丧。此外，由于用户下载他们已经购买iPad应用程序的Mac版本时，可能需要再次付费，这一状况可能会惹恼用户。

“作为一个用户，我不想再为拥有同样的应用程序而付费。”苹果资深开发人员史蒂芬·特劳顿-史密斯（Steven Troughton-Smith）说。“作为一名开发人员，我不希望我的用户必须做出这样的决定。”

为了让自家广受欢迎的iPad应用PCalc计算器在Mac电脑上运行良好，詹姆斯·汤姆森(James Thomson)不得不付出比预期更大的努力。他说，对开发人员来说，为这些额外的工作应该获得第二次报酬，但在苹果宣称移植过程似乎像打勾一样简单之后，消费者可能不会马上理解。凯文·雷特(Kevin Reutter)把他的Planny应用程序带到Mac电脑上，称这种情况“令人难过”。

这些棘手的问题对苹果来说是一个风险，因为其依赖大量的外部开发者来维护、改善和增强其世界领先的应用程序生态系统，并使其设备显得实用且独特。长期以来，苹果统一应用商店(unified App Store)的项目（公司内部代号为Marzipan）承诺在鼓励开发新软件的同时为开发人员节省时间。这是苹果从服务中获取更多收入的关键所在，但让用户支付两倍费用不太可能是长期计划的一部分。

大多数面向消费者的软件平台并没有二次收费的问题。谷歌的应用商店运行在Android和Chromebook设备上，用户所购买的应用可以在这两种设备之间共享。同样，Facebook通过其Oculus应用策略，避免了在Go和Quest头戴设备上对同一款应用收取两次费用。苹果自己也是iOS应用程序的支持者，用户只需购买一次，就可以在iPhone、iPad、苹果电视和苹果手表上使用。

苹果发言人拒绝置评。苹果公司表示，本周将有许多iPad应用程序登陆Mac电脑，不久的将来还会有更多应用程序发布。目前的参与者包括语言学习应用Rosetta Stone、理财应用Money Coach以及社交平台Twitter等。不过，美国最大的流媒体视频服务公司Netflix当地时间周二表示，它将不会参与其中。该公司提供的免费iPad应用程序在应用商店中排名第二。

图示：将iPad应用移植到Mac之上仍需要大量的工作，并不像苹果宣称的那样简单

在苹果新技术首次亮相的第一天，Mac应用程序商店仅展示了大约20个兼容的iPad应用程序。相比之下，针对iPad优化过的应用程序可能有100多万个。

Catalyst是“Mac应用程序开发的未来”，特劳顿-史密斯表示。“这将决定Mac未来是伟大还是平庸的。”其他开发者认为，对于那些以前从未为Mac开发过应用程序、只熟悉iPhone和iPad平台的人来说，这项技术是一座有用的桥梁。

开发人员还发现，苹果将iPad应用程序引入Mac电脑的工具存在几个问题。一些只有在iPad触摸屏上才有意义的功能，比如帮助用户在日历上选择日期和时间的可滚动列表，现在也出现在了Mac电脑上。但在Mac电脑上，输入操作仍然基于键盘、鼠标或触控板。

特劳顿-史密斯说，一些Mac版的应用程序在播放视频时无法隐藏鼠标指针。他还发现，在某些情况下视频录制和两指滚动存在问题，以及在视频游戏中使用键盘和全屏模式也存在问题。PCalc的开发者汤姆森表示，一些较老的Mac电脑难以运行使用SceneKit套件的移植应用。

自今年6月以来，苹果网站上就出现了两款备受期待的Catalyst移植应用：DC漫画流媒体平台DC Universe和赛车游戏Asphalt 9，但本周它们却突然下架了。赛车游戏开发商Gameloft周二表示，为了“完善用户体验”，这款游戏的上架“略有延迟”，将于今年晚些时候推出。

许多问题源于苹果最初所承诺移植的简单性。这确实很简单，但最终移植的应用程序仍然保留了为iPad设备优化的痕迹，但在Mac电脑上运行效果并不佳。

特劳顿-史密斯说：“将会有很多开发者除了点击那个复选框并发布之外什么都不做，但是你不能止步于此。”他补充说，除了简单的移植，苹果公司发布的指南并没有提供太多帮助。但另一方面，他也说自己对第一批Catalyst移植应用印象深刻。

一些资深的Mac开发人员不愿意将他们的精力转移到Catalyst上。运行Tapbots并开发了第三方Twitter应用程序Tweetbot的保罗·哈达德（Paul Haddad）说:“将一个可运行的现有AppKit应用程序移植到一个未经验证的初代工具包中去毫无意义，因为其未来充满了不确定性。”“AppKit是Mac应用的底层框架，而UIKit是iOS和Catalyst应用的框架。

汤姆森说，其iPad计算器应用的Mac版最初看起来像一个漂浮在更大Mac屏幕上的iPad应用程序，所以他不得不重新设计很多面向用户的软件。他说，底层的代码基本上都可以用得上，但在“看到要让它成为一个好的Mac应用程序需要做大量工作”之后，他最终没有发布。

卢卡斯·伯格斯托勒(Lukas Burgstaller)表示，他火爆的Feeds iPad应用程序最初似乎很容易进行移植，但后来他在让软件适配Mac界面的过程中“遇到了各种麻烦”。

第三方开发者并不是唯一面临Catalyst移植应用问题的人。苹果公司通过Catalyst发布了四个自家应用，其中包括家庭、新闻、股票和语音备忘录。令人尴尬的是，iPad界面并不能让Mac用户满意。苹果的费德里吉解释称，这是苹果的设计决策，,而不是底层技术的问题。

目前苹果的Catalyst系统仍然要求开发者提交两款应用：一款用于iPad和iphone，另一款用于Mac。这可能会使应用程序的发布时间不同，因为其中一个可能会先于另一个获得批准。这也意味着，如果用户下载了iPad版应用，Mac版应用并不会自动下载到他们的电脑上。当然，谷歌应用程序也没有自动下载功能。

最重要的是，这意味着即便用户已经为iPad版应用付费，但仍将需要再次为Mac应用程序付费。据开发者说，在某些情况下，应用内购买可能也不会从iPad应用程序复制到Mac版应用。

汤姆森表示，他正在为自己的网站设计措辞以警告客户，尽管大多数底层代码与iPhone、iPad、苹果手表和苹果电视的应用程序相同，他们将不得不为Mac版应用程序再次付费。所幸之处在于，考虑到苹果公司对软件持续更新的历史，汤姆森的信息很可能不必展示太长时间。