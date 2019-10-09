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马斯克反驳媒体：SpaceX或在年底前送宇航员到空间站

2019-10-9 8:25:22来源：网易科技作者：小小责编：嗜橙评论：

10月9日消息，据外媒报道，美国太空探索技术公司SpaceX首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)表示，该公司的载人龙飞船(Crew Dragon)可能在今年圣诞节前准备就绪，并最早有望于年底前将第一批宇航员从佛罗里达州起飞送往国际空间站。

马斯克在Twitter上写道：“我刚刚深入审查过的SpaceX的时间表显示，猎鹰火箭和载人龙飞船的所有测试工作将在10周内完成。”

马斯克接着补充说，为了测试这艘飞船的飞行中止系统，SpaceX将在11月底或12月初进行一次无人驾驶发射。虽然载人发射日期还未最终确定，但马斯克称，该飞船可能会在今年年底或2020年初准备好进行载人飞行。

马斯克的推文是对美国科技媒体Ars Technica记者埃里克·伯杰(Eric Berger)一篇报道的回应，后者写道：“有消息称，由于美国宇航局（NASA）意识到‘商业宇航员计划’可能无法在2020年上半年准备就绪，‘恐慌随之而来’。”

NASA没有立即回应对马斯克和伯杰说法的置评请求。

NASA的“商业宇航员计划”旨在通过与SpaceX和波音签订合同，将宇航员通过新的飞船送往国际空间站。但这一努力充满了戏剧性，因为这两家公司的飞船开发和测试都落后于原定计划，甚至SpaceX的载人龙飞船在进行无人地面测试中还发生了爆炸。

9月份，在德克萨斯州博卡奇卡举行的SpaceX星际飞船大型演示期间，NASA局长吉姆·布里斯登廷（Jim Bridenstine）通过Twitter公开催促马斯克加快进度。马斯克随后回应称，NASA的太空发射系统(SLS)火箭也处于长期延迟状态。

NASA、波音和SpaceX最初都希望在2019年进行“商业宇航员”发射。现在看来，这个时间可能要推迟到2020年。NASA正急于确保新的飞行器准备好明年发射，因为其与俄罗斯航天局Roscosmos达成的宇航员运送协议即将到期，该协议最后一次发射定于明年3月份进行。

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关键词：马斯克飞船SpaceX

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