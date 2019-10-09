ARM联手通用、丰田开发自动驾驶通用计算系统

据国外媒体报道，日本软银集团旗下的英国芯片技术公司ARM，正与汽车制造商通用汽车和丰田汽车合作，开发面向自动驾驶汽车的通用计算系统。这三家公司希望通过加强合作来推动这项技术的发展。

ARM是移动芯片基础技术公司，该公司自己并不制造芯片。该公司与汽车工业的关系可以追溯到20世纪90年代末，当时汽车制造商开始在汽车上添加计算机芯片，以增强汽车发动机控制和检测等功能。

ARM当地时间周二表示，它将与这两家汽车制造商以及行业供应商Bosch Corp、Denso Corp和Continental AG一起，共同创建AVCC（自动车辆计算联合体)。参与这个团体的还有半导体公司英伟达（Nvidia）和恩智浦半导体（NXP），这两家半导体公司所生产的芯片都嵌入了ARM的技术。

随着汽车制造商和科技公司纷纷致力于对无人驾驶汽车技术的开发，分析师预计市场对汽车芯片数量的需求将会迅速增长。但是目前用于开发自动驾驶软件的测试工具，使用的是数据中心中大而耗电的芯片。在整个汽车行业，芯片公司和汽车制造商一致认为，为了适应大众汽车需求，必须大幅削减测试工具的功率和尺寸，使之达到目前系统十分之一或更低的水平。

“我刚从美国和中国旅行回来，在这两个地方有机会乘坐了四种不同类型的自动驾驶汽车。它们是验证该软件的绝佳原型平台，但当我要求查看为这些车辆提供动力的电子产品时，它实际上是装在机房柜子里的服务器。”ARM自动驾驶汽车业务副总裁切特·巴布拉(Chet Babla)在接受媒体采访时表示，“我们还有很长的路要走。”

AVCC将是一个独立的团体，由加入的公司的会员费提供支持资金。Arm高管表示，其工作将对非成员开放。

该团体的第一项任务是建立自动驾驶通用计算系统。这一努力旨在让汽车公司更容易地编写能在不同厂商的芯片上工作的软件，就像基于微软Windows的软件，能够在英特尔或AMD的处理器上工作一样。

这个新成立团体的董事会主席、通用汽车的研发实验室团队经理马西莫·奥塞拉(Massimo Osella)在一份声明中表示，“要实现大规模的全自动驾驶汽车的技术创新，就需要在行业层面进行合作。”