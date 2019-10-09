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Firefox火狐浏览器实现支持Kiosk模式

2019-10-9 8:58:24来源：开源中国作者：afterer责编：嗜橙评论：

根据techdows 报道，Mozilla在 Firefox Nightly 71中增加了Kiosk 模式支持，意味着现在用户可以通过命令行，以全屏模式来启动浏览器。而在此之前谷歌Chrome 就已经实现了对 Kiosk模式的支持。

什么是Kiosk模式？

Kiosk模式是一种Windows操作系统特性，只允许一个应用程序运行，它可以称为“真正的全屏模式”，其中导航栏、上下文菜单、状态和菜单栏将被禁用，键盘的访问有限，F11 键也被屏蔽。该模式不同于F11全屏，无地址栏，无Windows状态栏等，只显示网页内容和滚动条，用户无法访问Windows 桌面和其他应用程序。

如何在Kiosk模式下运行Firefox？

使用最新的Firefox Nightly 71

右键单击桌面上的快捷方式，创建另一个快捷方式，并将其命名为Firefox Kiosk

右键单击创建的快捷方式，选择Properties，在目标字段中添加“-kiosk”，不带引号，然后单击Apply

例如，如果想让 Firefox在Kiosk模式下运行特定的网站，通过添加 --kiosk "https://Google.com"。

由于F11 键被屏蔽，用户需要使用Alt+F4 组合键关闭当前选项卡或窗口。包含Kiosk模式Firefox 71，预计将于12月3日发布。

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关键词：Firefox火狐浏览器

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