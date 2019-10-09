大量跨境电商逃税，泰国考虑对亚马逊等巨头征税

10月9日消息，据国外媒体报道，泰国正在考虑对亚马逊和Facebook等互联网巨头征收电子商务销售增值税，这与印尼打击这类逃税交易措施如出一辙。

泰国人通过全球网络平台进行的跨境采购，以及通过泰国国内蓬勃发展的社交商务平台所进行的销售，都可能要纳税。但海外销售商并不总是意识到这些义务，而通过社交媒体非正式地从事销售的许多泰国人，逃避了纳税义务。

“我们的法律跟不上市场发展。”泰国税务部门首席顾问平赛·苏拉斯瓦迪（Pinsai Suraswadi）周二在曼谷接受采访时表示，“按照现行规定，客户有责任缴纳增值税。实际上，它很难征收。”

印尼、墨西哥等国家政府都表示，大量的网上销售和营业利润没有被适当征税，各国政府部门都在采取措施填补这一漏洞。苏拉斯瓦迪表示，填补这一漏洞的立法可能会在年底前提交给泰国议会，泰国政府也在考虑对泰国互联网平台的收益进行征税。

苏拉斯瓦迪说，泰国可能对互联网平台的销售进行征税，以及对从泰国获得收益的这类公司征收单独的数字服务税。不过，税率还没有决定。

针对以上消息，Facebook拒绝置评，而亚马逊没有回应媒体的置评请求。

据研究，到2025年，泰国电商行业规模将达到180亿美元，其互联网经济规模将从目前160亿美元增长至500亿美元。

由于缺乏可靠的数据，以上电商行业数字并不包括社交平台。社交平台电商行为指的是通过Line、Facebook和Instagram等实现的商品销售和服务。