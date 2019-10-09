美国研制“瞬间自毁”聚合物，固态快速过渡至分解

北京时间10月9日消息，据英国每日邮报报道，目前，美国正在测试一种“瞬间自毁”类型的聚合物，它能在短暂时间内彻底消失，该材料是美国国防部和美国化学学会的合作项目之一。

“瞬间自毁”材料可用于部署电子传感器，秘密运送军事装备，该材料研制者保罗·科尔（Paul Kohl）博士说：“该材料不会像消费者所熟悉的生物降解塑料，需要一年的时间缓慢降解，它独特之处在于‘瞬间消失’。”

当你按下一个按钮触发一个内部机制，或者太阳光线照射时，这种聚合物就会立即消失，为了实现从固态至分解的快速过渡，研究人员使用一种具有“低上限温度”的聚合物，这意味着当温度超过一定阈值，聚合物的键会迅速断裂分解。

在这种情况下，科学家使用一种光敏催化剂来启动聚合物分解过程，这意味着当该聚合物暴露在阳光照射下，它就开始消失。

从理论上讲，这种瞬间消失材料可应用于秘密军事行动，可在夜间携带该材料参与行动，第二天太阳升起时它就会自动消失，不留下任务痕迹。

研究人员指出，基于该材料的特性，他们还能调整分解的时间，从而制造保质期更长的材料。科尔说：“我们有办法将解聚作用时间延长至特定时间，例如：延长1个小时，2个小时，或者3个小时。”

人们可以将它放置在低温黑暗的区域，直到它派上用场，白天应用时需要提前进行部署，在它分解之前有3个小时的准备时间。

研究人员研制的最新材料是对荧光产生敏感作用，它在室内具有较广泛的用途，据悉，多年以来科学家一直努力制造这种材料，但是多次由于聚合物在室温下不稳定性而宣告失败。他们通过合成处理之前去除杂质，结果显示这种聚合物比之前的实验品更耐用。尽管“瞬间自毁”聚合物可结合军事技术，研究人员表示，它还可能具有更多的民用或者商业应用。