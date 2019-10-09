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苹果或推出Apple TV+和Apple Music的“打包服务”

2019-10-9 9:59:40来源：威锋网作者：远洋责编：远洋评论：

据外媒报道，苹果正在与唱片公司就是否推出针对Apple Music和Apple TV +的「媒体内容捆版包（super-bundle of media content）」进行前期的讨论。如果协议达成的话，那些同时订阅Apple Music和Apple TV+的用户将以更加实惠的价格获得服务，这也会刺激那些对Apple Music和Apple TV+感兴趣的用户尝鲜。

报道中表示，尽管大部分唱片公司「媒体内容捆版包（super-bundle of media content）」的想法持开放态度，但还是有部分唱片公司表示了担忧，称打包出售的做法可能会对唱片公司的收入造成不好的影响。

报道称目前苹果和唱片公司尚未讨论「媒体内容捆版包」最终的定价公式，因此不清楚苹果将对Apple Music和Apple TV +的捆绑包收取怎样的价格。

而除了Apple Music和Apple TV+以外，苹果的其他服务如Apple News、Apple Arcade、iCloud云存储、Apple Care +等会不会也新增捆绑销售的模式也值得期待。

目前Apple Muisc和Apple TV+在美国的费用分别为9.99美元/月，以及4.99美元/月，其中后者可以在9月10后从新购买的iPhone、iPad、Apple TV、iPod touch或者Mac中获得一年的免费体验。如果苹果打算推出Apple Music和Apple TV+的捆绑服务的话，那么可能会以低于15美元的价格吸引更多用户。

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关键词：Apple TV+Apple Music

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