事故频发，日本、韩国和挪威停售氢能源车

据国内媒体统计，近4个月内全球4起与氢能源有关的爆炸，目前日本、韩国、挪威已经停止了氢能源汽车的有关销售。

今年5月，韩国的一个氢燃料储存罐发生爆炸，造成了在场人员伤亡，同年9，一家韩国化工厂发生了氢气泄漏引发的大火，造成了人员烧伤。这使得氢能源安全性在韩国群众心中受到质疑；6月，美国加州圣塔克拉拉的一家化工厂的储氢罐泄露爆炸，导致当地氢燃料电池汽车的氢供应中断。同月在挪威一家加氢站发生爆炸，导致人员受伤。

目前，日本丰田和韩国现代已经停止了氢燃料电池汽车的销售。

前不久，据德国《汽车周刊》报道，大众汽车集团首席执行官赫伯特·迪斯（Herbert Diess）表示，氢能源汽车“没有未来”。他认为，从环保角度考虑，氢能源汽车并不会比纯电动汽车更加环保；从用车成本上考虑，生产氢气的过程中会造成大量的电力浪费，这会造成消费者用车成本进一步上升；从推广普及的角度上考虑，现阶段氢能源汽车的成本高昂，并不利于推广普及。

相较于纯电动汽车，氢能源的清洁性和高效性毋庸置疑，然而技术上的不成熟、加氢设施的不完善使得氢能源技术难以落地。国内的氢能源技术一直被寄予厚望，然而符合国家标准、能够形成氢能源产业闭环的企业少之又少。造车企业更多的将技术落地于围绕纯电汽车的升级改进，无论从安全性、金融补贴还是基础设施的完备程度来讲，纯电动汽车、插电混动汽车才是目前发展重点。