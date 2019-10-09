美蒙大拿州州长颁布禁令：禁止销售调味电子烟产品

北京时间10月9日上午消息，据外媒报道，蒙大拿州州长史蒂夫·布洛克（Steve Bullock）周二颁布一项为期120天的禁令，禁止销售调味电子烟产品，称该日渐流行的电子烟正对我们的青少年带来危害。

该禁令将于10月22日生效，120天的时效为法律所允许的最长时间。该州拟执行紧急行政法规，来暂时禁止调味电子烟的销售。

布洛克称，全国已有1080起确诊的肺部疾病病例，其中两起发生在蒙大拿州；在48个州以及美国的一个领地内，已发生21起与电子烟使用相关的死亡案例。超过一半的病例患者年龄在25岁以下。

州长还表示，在蒙大拿，约有4.8万年龄的12至18岁之间的用户曾尝试使用电子烟产品。2017年至2019年间，蒙大拿高中学生中间，在过去20天或30天内使用电子烟产品的比例，增加了243%。每日使用电子烟产品的人数比例，增加了263%。

紧急法规将在周二由公共卫生和公共服务部提交。该禁令包括商店内和线上销售的所有调味电子烟产品，含调味尼古丁、THC和CBD电子烟产品。根据蒙大拿州的新闻稿，禁令还要求零售商销毁其现有库存。

当局正着手调查在全国引发严重疾病的到底是哪些产品或化学物质，以便出台有证据支持的相应管理措施。

蒙大拿州官员称，除蒙大拿州以外，另有其他六个州也采取了相似行动，他们分别是华盛顿州、俄勒冈州、密歇根州、罗德岛、纽约州和马萨诸塞州。此外，犹他州也通过了紧急法规，限制电子烟的许可销售地点，加州州长也已经签发一项行政命令，以提高公众意识并制定警示标志。

州长办公室工作人员还表示，特朗普政府上个月末称将禁止多数调味电子烟的出售，但未公布具体细节或时间节点。