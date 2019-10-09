孙正义叹错失谷歌亚马逊，称Wework眼前亏损是过家家

据国外媒体报道，软银集团董事长兼首席执行官孙正义(Masayoshi Son)日前在接受采访时哀叹自己错失了投资亚马逊和谷歌的机会，当时这两家公司还都是规模较小的行业参与者。孙正义表示，他对自己公司与科技巨头相比增长乏力感到尴尬。





在采访中，孙正义充满激情地谈论自己的梦想和遗憾。这位科技领域的著名投资者确信，未来属于颠覆者，并对自己最近的两项投资Uber和WeWork充满信心。

孙正义表示自己并没有赶上互联网革命的大潮。他表示，自己的确取得了一些小成就，但并未带领公司从中脱颖而出。他说，“最大的赢家是谷歌、亚马逊、苹果和Facebook。与他们相比，我为我们的规模如此之小而感到尴尬。”

在谈及错失对亚马逊等互联网企业的投资使，孙正义更显遗憾。他表示自己曾与亚马逊创始人杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）进行过会谈。但谈论这些往事让他感到痛苦。他表示，“我虽然赶上了阿里巴巴，但也曾有机会投资亚马逊、Baidu、eBay、Facebook和谷歌。当时这些企业要么仍是私有企业，要么刚刚上市。要知道那是在互联网泡沫破灭之后，我只要花上几亿美元就可以获得30%的公司股份。”

孙正义也谈及如何处理与所投资公司关系的问题。他以阿里巴巴为例，表示即使有机会也没有获得多数股权。孙正义认为阿里巴巴应该由马云和支持他的团队来做决定。他指出，“如果软银拥有超过51%的股份，并且是最终的决策者，你认为中国的年轻人会愿意加入软银并追求自己的事业吗？我认为，如果我们在不了解中国文化或需求的情况下控制了这家公司，他们是不会成功的。”孙正义还补充说，“最近我一直告诉企业家们要’知道自己的极限’。真正了解自己的局限会带来无限的可能性。因为我知道我的能力有限，所以我身边都是比我更有才华的企业家，让他们来领导，无限的可能性就会出现。”

最近很多人也在批评软银所投资Uber和We等公司的亏损问题，但孙正义认为这些公司将在10年内产生可观的利润。孙正义表示，与之前相比，今天到处出现的小危机只不过是小孩子的游戏。他还坚信，人类将进入一个人工智能将颠覆所有其他行业的时代。