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尼康Z50宣传照曝光新Noct镜头，售价约5.7万人民币

2019-10-9 11:03:09来源：爱活网作者：Napoleon责编：嗜橙评论：

在发布前夕，日本媒体Nokishita泄露了尼康APS-C画幅无反相机Z50首张宣传照，也公布了Nikkor Z 58mm f/0.95 S Noct，新镜头售价为7996.95美元（约合人民币57115元）。

从宣传照上看，Z50造型与尼康早年微单相机Nikon1 V3相似，它搭载了EVF、内置闪光灯，屏幕只能向下翻转，带有WiFi、蓝牙，套头NIKKOR Z DX 16-50mm F3.5-6.3 VR采用了折叠设计，伸出后样子像是闪光灯用的束光筒，外观缺乏吸引力，向下翻新的屏幕也不利于视频自拍。

售价方面，Z50单机身售价为856.95美元，NIKKOR Z DX 16-50mm F3.5-6.3 VR镜头售价296.95美元，NIKKOR Z DX 50-250mm F4.5-6.3 VR镜头售价349.95美元，对标索尼A6400、富士X-T30。

Nokishita还公布了新Noct镜头和其它附件价格，NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct售价为7996.95美元，近八千美元，相当昂贵，EN-EL25电池（Z50用）售价为64.85美元，MH-32充电器售价为49.95美元，Z6、Z7用手柄MB-N10售价为196.95美元。

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关键词：尼康镜头

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