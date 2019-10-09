GSMA：中国5G未来取决于WRC-19

据GSMA报告，在5G毫米波所带来的创新服务推动下，到2034年中国将占亚太地区2120亿美元经济增长额的53%。中国经济的这一巨大机遇取决于是否可以获得所需的无线电频谱，其中包括可提供超高容量和超高速服务的“毫米波”频谱。但是不合理的限制这些关键频谱使用的风险将导致5G的未来前途未卜。

GSMA大中华区公共政策总经理关舟表示：“中国迅速启动了5G投资并推动了技术创新，但如果在WRC-19上没有得到合适的毫米波频谱与相应合理的使用条件的话，这一进展可能会受到影响。中国在WRC-19上展现出领导力与其他国家一起支持对5G发展有利的决策对于保护其5G愿景和发展至关重要。WRC-19上的决定将会对数字未来的发展产生深远的影响。”

毫米波频谱之争

5G毫米波频谱将在名为2019年世界无线电通信大会(WRC-19)的国际条约会议上确定，该会议将于2019年10月28日至11月22日在埃及举行。来自190多个国家的3,000名代表将开会决定5G频谱如何使用。欧洲国家因为毫无根据地指称该频谱可能干扰某些航空服务而决定限制其使用。但是在非洲、美洲和中东的支持下进行的技术研究表明，5G可以与气象服务、商业卫星服务及其他服务安全有效地共存。这些研究由联合国下属机构国际电联(ITU)进行。中国对这些研究结果的支持将极大地推动本地区的5G发展，并创造全球共享的规模经济。

关舟补充道：“WRC-19是中国确定可在未来十年提供新服务的5G毫米波频谱的唯一机会。只有有了毫米波，中国才能全面释放5G的能力并由此从例如工业互联网，娱乐服务和智能交通领域的最高标准以及更好的医疗保健和教育中进一步受益，从而改善其居民的生活并改变其工业并创造更多发展新动能。”

中国的5G机遇

5G毫米波有望继续加强中国的数字基础设施，尤其是考虑到其全面展开的经济转型进程，为创新型驱动的经济创造新动能。5G加上毫米波频谱可帮助释放低时延、数据密集型应用的潜力，这些应用可以为各种行业和用例带来变革。在亚太地区，预计中国的影响力将会特别大，将在5G毫米波所带来的2120亿美元的亚太地区GDP增长额中贡献53%，特别在制造业和公用事业行业方面。GSMA报告也提出了严重的担忧，即如果在WRC-19上对5G毫米波的规划没有足够的支持，5G毫米波的部署可能会延迟长达十年并严重阻碍5G全部能力的释放。

GSMA的“以毫米波频谱提供5G服务的社会经济效益研究”全面揭示了毫米波频谱的全球影响，该研究可从此处查看。

给监管机构部长和负责人的公开信

GSMA及其董事会代表全球移动产业，在一封发向全球170个国家的政府部长和监管机构负责人的公开信中，呼吁各国政府在WRC-19上支持移动频谱的规划。