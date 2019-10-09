手机厂商百立丰股权出质逾7000万元，360为第二大股东

10月9日消息，天眼查数据显示，10月8日，国产手机厂商百立丰的运营主体重庆百立丰科技有限公司新增多条股权出质记录，出质股权数额超7000万元，质权人为重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司、重庆云开科技有限公司，二者最大股东分别为重庆市南岸区财政局和重庆南岸区国有资产管理中心，均为国资平台。

与此同时，自2019年以来，百立丰新增多条被执行人信息，执行标的超1000万。2019年1月，更是被重庆市南川区人民法院列为失信被执行人，失信被执行人行为具体情形为违法财产报告制度。

据官网介绍，重庆百立丰科技有限公司成立于2013年，总部位于重庆市南岸区茶园新区，是一家专注智能终端研发、营销、移动互联网运营的高新科技企业。

天眼查数据显示，目前重庆百立丰科技有限公司的大股东为创始人黄明权，持股比例28.85%；而第二大股东则是北京奇虎科技有限公司，持股比例15.00%。

据媒体报道，早在2016年12月，360运营主体北京奇虎科技有限公司便宣布了对国产手机厂商重庆百立丰的投资。然而2017年整个智能手机市场出货出现了下滑，2017年重庆百立丰旗下手机lephone国内的销量仅为467万台，占据国内手机市场仅1%的份额。2018年3月，A股上市公司大富科技宣布计划以17亿元的整体估值（100%股权的估值），收购百立丰51%的股权，但是在2019年1月底，大富科技发布公告，因与相关中介机构至今无法完成尽职调查工作，无法确定就预付款转为百立丰股权的估值对价，宣布终止收购百立丰51%股权，并要求其返还7000万元预付款。