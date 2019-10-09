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微软Airband计划扩容，目标在2022年为全球4000万人提供互联网

2019-10-9 12:08:44来源：猎云网作者：叶展盛责编：嗜橙评论：

在几年前，微软推出了Airband Initiative项目，计划在2022年之前帮助200万美国偏远地区的用户用上网络。今年，这家巨头又和Watch Communication、Nextlink Internet等几家公司建立了合作以推进这个项目。

今年年初，微软宣布这个高速网络计划的服务人群将从200万人增加到300万人，它将为Airband计划迈出更大的一步。在今天的Devex Conference on International Finance上，微软宣布这个计划还将推广到美国之外。公司的目标是在2022年之前为全球4000万人提供互联网服务。

这些区域包括拉丁美洲和撒哈拉以南的非洲地区。值得注意的是，这也不是微软第一次利用电视频段的空缺在上述区域推广互联网。

微软认为要填补通讯上的空缺，多样化的技术和商业模式形成互补会是关键。Airband国际项目包含了四个步骤：

  • 移除电视空白频段以及其他技术的监管障碍，帮助公司合作伙伴在偏远地区更快地推广服务。

  • 与当地的互联网服务供应商合作提供更加实惠、可靠的互联网服务。

  • 让偏远地区实现数字化，并专注于支持农业、教育、远程医疗和当地创业等方面，同时建立能源供应网络，从而提高当地的生产力和生活水平。

  • 建立更大的生态系统支持，刺激国际金融，在公司的投资基础上进一步扩大通讯项目。

另外，微软还在努力为哥伦比亚和加纳等国家提供长期的互联网项目。它认为虽然这个目标很遥远，但其他企业、政府以及国际组织会帮助自己实现它。

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关键词：微软互联网

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