微软：希望帮助拉美和非洲4000万人连上互联网

10月9日消息，据国外媒体报道，微软针对美国农村地区的Airband宽带项目正在走向国际，新制定的目标是在2022年7月之前再让4000万人连接互联网。

该项目于2017年启动，旨在改善美国农村地区的互联网接入状况。目前，它正扩大到整个拉丁美洲和撒哈拉以南非洲地区，致力于为这些地区提供更好的互联网连接服务。

在美国，微软依靠600 MHz频谱的未使用电视空白频段(TVWS)为300万美国人提供宽带接入。然而，在国际上，微软的努力将依赖于TVWS和其他的“创新技术”。“该公司的目标是，与当地的组织机构合作，了解每个地区的具体需求；与各国政府建立合作，消除技术上的监管障碍，并与互联网服务提供商（ISP）合作，向终端用户提供互联网接入服务。

微软声称其国际努力已经取得了一些成功。例如，在哥伦比亚，它已经完成了一个小项目，使用TVWS技术使得2所学校和5个农场连接到互联网；它还与当地的互联网服务提供商共同投资，将互联网接入服务扩展到600万哥伦比亚农村人。在加纳，它解除了对TVWS技术的管制，此举将允许一家宽带提供商为多达80万人提供服务。

微软并不是唯一一家非常看重将发展中国家地区连接到互联网的公司。谷歌的“下一个10亿用户”项目旨在让全球更多的人可以使用它的服务，而Facebook则探索了从互联网无人机到卫星的各种方案，以便让更多的人连接到互联网。这些项目背后的动机很简单；对于这三家公司来说，每一个新的互联网用户都是潜在客户。